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Ученый предупредил о волне магнитных бурь в 2024 году

Ученый Богачев: активность Солнца в 2024 году вызовет множество магнитных бурь
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cover Images
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Солнце достигнет в 2024 году пика своей активности, что вызовет на Земле волны магнитных бури, которые будут происходить по несколько раз в месяц. Об этом предупредил заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики РАН (ИСЗФ) Сергей Богачев в понедельник, 8 января.

«Мы ожидаем, что 2024 год будет уже годом максимума солнечной активности. Это означает крупные вспышки, крупные магнитные бури», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

По его словам, если сравнивать наступивший год с прошлым, он будет более насыщенным как в плане вспышечной активности, так и в плане геомагнитной активности Солнца.

Ученый объяснил, что эта активность то возрастает, то понижается по законам природы. Он напомнил, что в 2023 году наступили «промежуточные максимумы», побившие рекорды предыдущего солнечного цикла. На основании этого факта российские ученые приходят к выводу, что рост активности в этот раз будет достаточно быстрым, отметил Богачев.

«Ожидаем, что год будет активный, то есть не будет таких перерывов (между магнитными бурями. — Ред.) по 3-4 месяца, как в этом году. Надо привыкать к тому, что в целом год будет штормовой. <…> В целом заметные бури, я думаю, будут ежемесячно происходить, думаю, 2-3 бури в месяц», — сообщил ученый.

Пик этих бурь, по его словам, придется на май-июнь, а к концу года активность может начать снижаться.

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4 января ученые лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ Сибирского отделения РАН сообщили, что вспышка на Солнце, зафиксированная 1 января, является первым по-настоящему мощным взрывом текущего солнечного цикла. Отмечалось, что взрыв по мощности вдвое превышает предыдущие рекордные события данного цикла. Ей был присвоен балл Х5.0 по предварительной классификации. При этом балл у вспышки, до этого занимавшей первое место, был на уровне Х2.8.

Событие произошло в новогоднюю ночь, поэтому в мировых каталогах, которые ведутся по лондонскому времени, оно будет отнесена к 2023 году. Причиной вспышки стало накопление магнитной и электрической энергии в короне Солнца в результате движения солнечных пятен.

До этого, 27 декабря, Землю накрыла мощная геомагнитная буря. Это космическое явление, вызванное вспышками на Солнце, может сказываться на погоде и влиять на здоровье людей. «Известия» рассказали, чем она спровоцирована и какие последствия вызывает. Отмечалось, что геомагнитные бури класса G1 способны вызвать незначительные сбои в работе электросетей и спутников. Подвести может интернет и мобильная связь. Возрастают риски для воздушных судов. Кроме того, магнитные бури могут негативно влиять на самочувствие людей.

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