Реклама
Прямой эфир
Общество
Рейс из Жуковского на Шри-Ланку задержали на 12 часов
Мир
Ученые рассказали подробности о новогодней сильнейшей вспышке на Солнце
Мир
Генпрокуратура ФРГ начала расследование возможной диверсии на газопроводе СПГ
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о переходе COVID-19 в разряд сезонных заболеваний
Мир
Латвия планирует выслать почти 800 россиян старше 60 лет
Экономика
Курс доллара на Московской бирже в начале торгов снизился до 91,94 рубля
Мир
Разведка Южной Кореи назвала преемника Ким Чен Ына
Мир
СМИ узнало о планах США разместить разведывательные дроны в странах Африки
Общество
Фотоловушка впервые запечатлела амурского тигра на просторах Владивостока
Мир
В Госдуме назвали теракт в Иране следствием политики Запада
Интернет и технологии
Подросток из Оклахомы первым в мире прошел все уровни игры в «Тетрис»
Мир
Число жертв землетрясений в Японии возросло до 78
Общество
СК возбудил уголовное дело по факту ДТП в Южно-Сахалинске
Мир
В США начали публиковать списки причастных к делу Эпштейна лиц
Армия
Российские разведчики сорвали попытку атаки ВСУ на купянском направлении

Ученые рассказали подробности о новогодней сильнейшей вспышке на Солнце

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вспышка на солнце, зафиксированная 1 января, является первым по-настоящему мощным взрывом текущего солнечного цикла. Об этом 4 января сообщили ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

«Вспышка является первым по-настоящему мощным взрывом текущего солнечного цикла и может быть без преувеличения охарактеризована как событие исключительной силы», — говорится в сообщении.

Взрыв по мощности вдвое превышает предыдущие рекордные события данного цикла. Ей был присвоен балл Х5.0 по предварительной классификации. При этом балл у вспышки, до этого занимавшей первое место, был на уровне Х2.8.

Событие произошло в новогоднюю ночь, поэтому в мировых каталогах, которые ведутся по лондонскому времени, оно будет отнесена к 2023 году. Причиной вспышки стало накопление магнитной и электрической энергии в короне Солнца в результате движения солнечных пятен.

«Можно заметить, что оба события — и сегодняшнее, и предыдущее от 14 декабря — пока происходили на удалении от направления на Землю, что можно считать определенного рода удачей», — добавили ученые.

Предыдущий мощный взрыв на солнце был зафиксирован 10 сентября 2017 года, тогда он получил уровень Х8.2.

Катастрофически неблагоприятные дни: когда магнитные бури в январе 2024-го
В середине января ожидается магнитная буря в 4 балла

До этого, 27 декабря, Землю накрыла мощная геомагнитная буря. Это космическое явление, вызванное вспышками на Солнце, может сказываться на погоде и влиять на здоровье людей. «Известия» рассказали, чем она спровоцирована и какие последствия вызывает.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024