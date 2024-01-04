Ученые рассказали подробности о новогодней сильнейшей вспышке на Солнце

Вспышка на солнце, зафиксированная 1 января, является первым по-настоящему мощным взрывом текущего солнечного цикла. Об этом 4 января сообщили ученые лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.

«Вспышка является первым по-настоящему мощным взрывом текущего солнечного цикла и может быть без преувеличения охарактеризована как событие исключительной силы», — говорится в сообщении.

Взрыв по мощности вдвое превышает предыдущие рекордные события данного цикла. Ей был присвоен балл Х5.0 по предварительной классификации. При этом балл у вспышки, до этого занимавшей первое место, был на уровне Х2.8.

Событие произошло в новогоднюю ночь, поэтому в мировых каталогах, которые ведутся по лондонскому времени, оно будет отнесена к 2023 году. Причиной вспышки стало накопление магнитной и электрической энергии в короне Солнца в результате движения солнечных пятен.

«Можно заметить, что оба события — и сегодняшнее, и предыдущее от 14 декабря — пока происходили на удалении от направления на Землю, что можно считать определенного рода удачей», — добавили ученые.

Предыдущий мощный взрыв на солнце был зафиксирован 10 сентября 2017 года, тогда он получил уровень Х8.2.

До этого, 27 декабря, Землю накрыла мощная геомагнитная буря. Это космическое явление, вызванное вспышками на Солнце, может сказываться на погоде и влиять на здоровье людей. «Известия» рассказали, чем она спровоцирована и какие последствия вызывает.