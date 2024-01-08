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Принц Эндрю заперся дома после публикации документов по делу Эпштейна

The Mirror: принц Эндрю после публикации документов по делу Эпштейна заперся дома
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Фото: REUTERS/Chris Radburn
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Брат нынешнего короля Великобритании Карла III принц Эндрю заперся дома и не знает, как реагировать на публикации документов по делу Джеффри Эпштейна, в которых он фигурирует. Об этом 7 января сообщила газета The Mirror со ссылкой на источник.

«У него не хватает эмоционального диапазона, чтобы справиться с этим. Он заперся в комнате и не знает, как реагировать. Он опустошен», — сказал собеседник издания.

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Ранее, 3 января, федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк опубликовал первую часть документов, содержащих имена более 150 человек, так или иначе фигурирующих в деле Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками. В их числе экс-президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, принц Эндрю, а также основатель компании Microsoft Билл Гейтс. При этом присутствие в списках необязательно свидетельствует о причастности к преступной деятельности Эпштейна.

28 июня 2022 года британскую светскую львицу Гилейн Максвелл, подругу покойного банкира Джеффри Эпштейна, приговорили в США к 20 годам тюрьмы за пособничество в совращении несовершеннолетних.

3 января 2022 года было обнародовано мировое соглашение между скончавшимся финансистом Джеффри Эпштейном и Вирджинией Джуффре — женщиной, которая обвинила британского принца Эндрю в сексуальном насилии.

Эпштейн покончил с собой в исправительном центре в Нью-Йорке в августе 2019 года. За несколько месяцев до этого он был арестован по обвинению в организации секс-торговли и вовлечении в проституцию несовершеннолетних. До этого прокуратура сообщала о свидетельствах того, что в 2002–2005 годах Эпштейн организовал визиты в свой дом в нью-йоркском районе Манхэттен для десятков несовершеннолетних девушек. Самой младшей из них на тот момент исполнилось 14 лет.

В СМИ и соцсетях тогда активно распространилась версия, согласно которой Эпштейн мог быть убит. Тогдашний президент США Дональд Трамп даже ретвитнул запись о возможной причастности к произошедшему экс-президента Билла Клинтона, так как до этого СМИ сообщили, что в особняке Эпштейна был обнаружен портрет Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.

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