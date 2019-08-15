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В особняке миллиардера Эпштейна нашли портрет Билла Клинтона в платье

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Фото: Global Look Press/Uma Sanghvi
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В особняке американского финансиста Джеффри Эпштейна, покончившего с собой в нью-йоркской тюрьме, обнаружили портрет бывшего президента США Билла Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках. Об этом в среду, 14 августа, написала газета Daily Mail.

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На картине Клинтон сидит, развалившись в кресле в Овальном кабинете. Он улыбается и показывает пальцем на зрителя. Отмечается, что синее платье похоже на то, которое надевала его супруга Хиллари Клинтон в 2009 году. Также оно напоминает одежду, которая была на Монике Левински, замешанной в сексуальном скандале с бывшим президентом.

Полотно написала художница Петрина Райан-Клейд. Неизвестно висит ли в особняке Эпштейна оригинал картины или это копия.

10 августа стало известно, что Эпштейн покончил с собой в исправительном центре в Нью-Йорке. Расследованием обстоятельств смерти миллиардера занялось ФБР.

Эпштейна задержали в июне в аэропорту Нью-Джерси сразу после его возвращения из Парижа на личном самолете. Его обвинили в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации, а также в половых контактах с несовершеннолетними девушками. По версии обвинения, с 2002 по 2005 год он пользовался услугами несовершеннолетних проституток и платил некоторым из них, чтобы они привлекали других девушек к занятию проституцией.

13 июля сообщалось, что Эпштейну предъявили еще одно обвинение, связанное с попыткой подкупить людей, которые могли выступить в качестве свидетелей по делу об организации детской проституции.

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