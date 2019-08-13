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После самоубийства миллиардера Эпштейна минюст США сменил руководство тюрьмы

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Фото: Global Look Press/Uma Sanghvi
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Американский минюст объявил о смене руководства тюрьмы, в которой покончил с собой финансист Джеффри Эпштейн, обвиняемый в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних.

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Как сообщает «РИА Новости» во вторник, 13 августа, исполняющим обязанности директора пенитенциарного учреждения стал Джеймс Петруччи, ранее руководивший другой тюрьмой в штате Нью-Йорк. Как отмечается, еще двое надзирателей были временно отстранены от службы.

Эпштейн покончил с собой 10 августа. На следующий день эксперты провели вскрытие, но причину смерти так и не установили. Власти начали несколько расследований. В частности, обстоятельства кончины финансиста начало расследовать ФБР. Так, планируется установить, почему фигурант громкого дела, который уже пытался покончить с собой 23 июля, оказался один в камере без надзора.

Эпштейна задержали в июне в аэропорту Нью-Джерси сразу после его возвращения из Парижа на личном самолете. Его обвинили в организации проституции, а также в половых контактах с несовершеннолетними девушками.

По версии обвинения, с 2002 по 2005 год он пользовался услугами несовершеннолетних проституток и платил некоторым из них, чтобы они привлекали других девушек к занятию проституцией. Финансист свою вину не признал, заявляя, что на момент сексуальных контактов не знал, что его партнерши не достигли совершеннолетия.

13 июля сообщалось, что Эпштейну предъявили еще одно обвинение, связанное с попыткой подкупить людей, которые могли выступить в качестве свидетелей по делу об организации детской проституции.

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