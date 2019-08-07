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Левински спродюсирует сериал об импичменте Клинтону

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Фото: ТАСС/PA Images/Dennis Van Tine
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Бывшая сотрудница Белого дома Моника Левински спродюсирует третий сезон телесериала «Американская история преступлений», посвященный попытке импичмента главе государства, пишет Variety.

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Речь идет о скандале конца 1990-х, который разгорелся вокруг 42-го президента США Билла Клинтона из-за его связи с Левински, стажировавшейся тогда в Белом доме. Эта история едва не стоила политику высшего государственного поста.

Глава кабельного телеканала FX Джон Ландграф, по заказу которого будет снято продолжение сериала, подтвердил решение Левински.

«В этой истории есть огромное количество нюансов, о которых люди не знают. Им (зрителям. — Ред.) будет это интересно, намечается грандиозное зрелище», — отметил Ландграф.

Новый сезон телешоу будет базироваться на книге Джеффри Тубина «Большой заговор: реальная история сексуального скандала, который почти уничтожил президента». Монику Левински в нем сыграет актриса Бини Фелдштейн. Кандидатуры на роли Билла Клинтона и его супруги Хиллари пока не утверждены.

Премьера нового сезона телесериала запланирована на 27 сентября 2020 года.

В начале августа Ассоциация телекритиков США назвала мини-сериал «Чернобыль» лучшим в текущем году, а главным драматическим проектом стал приквел популярного сериала «Во все тяжкие». Главные призы в номинациях «Сериал года» и «Лучший комедийный проект» получило шоу «Дрянь» Тима Кирбки и Гарри Брэдбира.

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