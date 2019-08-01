HBO снимет сериал о древнегреческой колдунье Цирцее

Американская компания HBO начала производство сериала о древнегреческой колдунье «Цирцея». Об этом пишет портал Variety.

По данным издания, в шоу будет восемь эпизодов, в его основу ляжет одноименная книга писательницы Мэделин Миллер. Планируется, что сериал покажет современный взгляд на мир греческой мифологии с феминистской позиции богини Цирцеи, которая из неуклюжей нимфы превращается в грозное божество, способное противостоять монстрам, титанам и богам.

По словам главы отдела оригинального контента HBO Max Сары Обри, это будет эпическая история любви, трагедии и бессмертных конфликтов. Сценарием и продюсированием проекта займутся авторы «Восхождения планеты обезьян», а также продолжения «Рассвета планеты обезьян» Рик Джаффа и Аманда Сильвер. Они же в настоящее время работают над третьим «Аватаром» и ремейком «Мулана» от Disney.

Я давний поклонник работ Рика и Аманды и их способности одновременно создавать эпические образные миры и эмоциональных, динамичных персонажей. В партнерстве с Питером Черниным и Дженно Топпингом у нас есть команда мечты, чтобы воплотить в жизнь «Цирцею», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова Обри.

Как уточняет сайт aif.ru, студия HBO известна такими сериалами, как «Игра престолов», «Настоящий детектив», «Клан Сопрано», «Секс в большом городе», «Большая маленькая ложь», «Чернобыль» и другими.

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