Прямой эфир

HBO снимет сериал о древнегреческой колдунье Цирцее

0
Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Jaap Arriens
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская компания HBO начала производство сериала о древнегреческой колдунье «Цирцея». Об этом пишет портал Variety.

Дракаризируй это: почему «Игра престолов» стала культурным событием десятилетия
И зачем поклонники требуют переснять финальный сезон сериала

По данным издания, в шоу будет восемь эпизодов, в его основу ляжет одноименная книга писательницы Мэделин Миллер. Планируется, что сериал покажет современный взгляд на мир греческой мифологии с феминистской позиции богини Цирцеи, которая из неуклюжей нимфы превращается в грозное божество, способное противостоять монстрам, титанам и богам.

По словам главы отдела оригинального контента HBO Max Сары Обри, это будет эпическая история любви, трагедии и бессмертных конфликтов. Сценарием и продюсированием проекта займутся авторы «Восхождения планеты обезьян», а также продолжения «Рассвета планеты обезьян» Рик Джаффа и Аманда Сильвер. Они же в настоящее время работают над третьим «Аватаром» и ремейком «Мулана» от Disney.

Я давний поклонник работ Рика и Аманды и их способности одновременно создавать эпические образные миры и эмоциональных, динамичных персонажей. В партнерстве с Питером Черниным и Дженно Топпингом у нас есть команда мечты, чтобы воплотить в жизнь «Цирцею», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова Обри.

Как уточняет сайт aif.ru, студия HBO известна такими сериалами, как «Игра престолов», «Настоящий детектив», «Клан Сопрано», «Секс в большом городе», «Большая маленькая ложь», «Чернобыль» и другими.

21 июля сообщалось, что кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»
«Рассказ служанки» продлили на четвертый сезон

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017