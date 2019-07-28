«Рассказ служанки» продлили на четвертый сезон

Стриминговый сервис Hulu продлил сериал «Рассказ служанки» на четвертый сезон. Дата выхода и подробности сюжета пока не озвучиваются.

Как сообщает Variety, «Рассказ служанки» — самый популярный проект Hulu.

24 июля стало известно, что роман Маргарет Этвуд «Заветы», который является продолжением антиутопии «Рассказ служанки», вошел в лонг-лист Букеровской премии.

«Рассказ служанки» основан на одноименной книге Этвуд. Премьера первого сезона состоялась в 2017 году. Действие происходит в будущем, в вымышленном тоталитарном государстве Галаад, захваченном религиозными фундаменталистами. «Служанками» называют женщин, способных иметь детей (из-за экологической обстановки большинство жительниц страны бесплодны). Их функция — рожать детей для семей офицеров и чиновников.