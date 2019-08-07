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Актер из «Сверхъестественного» дал намек на концовку сериала

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Фото: Global Look Press/g90/ZUMAPRESS.com
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Американский актер Дженсен Эклс, исполняющий роль Дина Винчестера в сериале «Сверхъестественное», намекнул, чем закончится последний сезон. Об этом 6 августа сообщил портал CinemaBlend.

По его словам, после того, как он узнал о сюжете концовки, ему было весьма трудно это принять.

«Я промучился неделю, не понимая, почему мне так сложно это переварить — и позвонил старинному другу», — признался артист.

Под «старинным другом» он подразумевал создателя истории о братьях Винчестерах Эрика Крипке. После разговора с ним Эклс смог обрести полное понимание того, почему сериал закончится именно так. Кроме того он отметил, что концовка будет очень эмоциональной.

«Мы уже запланировали снять финальную сцену в самый последний день съемок. Нам даже добавили один дополнительный день — только под эту финальную сцену. Будет по-настоящему тяжело», — рассказал актер.

18 июля сообщалось о перезапуске популярного американского сериала «Сплетница».

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