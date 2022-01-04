Прямой эфир
Мир
Блинкен и Чавушоглу обсудили ситуацию вокруг Украины
Мир
Глава Генассамблеи ООН поприветствовал заявление «ядерной пятерки»
Культура
Warner Music купила все права на песни Дэвида Боуи за $250 млн
Мир
Президент Чехии Земан откажется от иностранных визитов в 2022 году
Экономика
Капитализация Apple превысила $3 трлн
Мир
Детей Трампа вызвали в суд по делу о мошенничестве
Мир
ОПЕК+ спрогнозировала профицит на рынке нефти в 2022 году
Общество
Украинский журналист Цимбалюк покинул Россию
Мир
Байдена чуть не снесло с трапа из-за снежной пурги в США
Спорт
Россиянин Червоткин взял бронзу в масс-старте на «Тур де Ски»
Сюжет:

Суд раскрыл мировое соглашение Эпштейна и Вирджинии Джуффре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обнародовано мировое соглашение между скончавшимся финансистом Джеффри Эпштейном и Вирджинией Джуффре — женщиной, которая обвинила британского принца Эндрю в сексуальном насилии. Об этом в понедельник, 3 января, сообщает CNN.

Документ датирован 2009 годом. В нем сказано, что Эпштейн заплатил Джуффре $500 тыс., чтобы дело было прекращено без признания ответственности или вины.

О, мой год: как изменилась наша жизнь в 2021-м
Главные события, о которых говорили в России и в мире - в спецпроекте «Известий»

Соглашение обнародовали в рамках иска Вирджинии Джуффре против британского принца Эндрю. В ее иске говорится, что Эндрю против ее воли вступил с ней в связь в Лондоне, а финансист Джуффре упомянут среди лиц, склонявших ее к сексу.

Ранее адвокаты принца Эндрю утверждали, что ее иск нарушает условия «некоего документа», в котором она согласилась на «общее освобождение» от претензий к Эпштейну и другим.

29 октября принц Эндрю направил документ в суд Манхэттена (Нью-Йорк) с просьбой отклонить иск Вирджинии Джуффре, обвиняющей его в изнасиловании. Тогда он настаивал на прекращении дела в отношении него, пока сторона обвинения не предоставит «более определенное изложение» своих обвинений.

В августе адвокат американки Вирджинии Джуффре (Робертс) Дэвид Бойс сообщил о том, что его подзащитная обвинила принца Эндрю в изнасиловании. По его словам, герцог Йоркский и его окружение в течение последних пяти лет всячески препятствовали попыткам уладить дело до суда.

До этого Бойс рассказал, что исковое заявление будет основываться на том факте, что Джуффре была буквально передана принцу Эндрю американским бизнесменом Джеффри Эпштейном для осуществления с ней полового акта. На тот момент, уточнил адвокат, ей не было 18 лет.

Сам сын Елизаветы II отрицает сексуальную связь с 17-летней девушкой.

29 декабря присяжные признали виновной в пяти пунктах обвинения из шести Гилейн Максвелл, подругу покойного банкира Джеффри Эпштейна. В вину вменялись сговор с бизнесменом и вербовка несовершеннолетних для сексуальной эксплуатации. Максвелл грозит до 65 лет лишения свободы.

В 2019 году прокуратура сообщила о свидетельствах того, что в 2002–2005 годах Эпштейн организовал визиты в свой дом в нью-йоркском районе Манхэттен для десятков несовершеннолетних девушек. Самой младшей из них тогда исполнилось 14 лет. Дело было прекращено в августе того же года из-за того, что Эпштейн покончил с собой в исправительном центре в Нью-Йорке. За несколько месяцев до этого он был арестован по обвинению в организации секс-торговли и вовлечении в проституцию несовершеннолетних.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021