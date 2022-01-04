Суд раскрыл мировое соглашение Эпштейна и Вирджинии Джуффре

Обнародовано мировое соглашение между скончавшимся финансистом Джеффри Эпштейном и Вирджинией Джуффре — женщиной, которая обвинила британского принца Эндрю в сексуальном насилии. Об этом в понедельник, 3 января, сообщает CNN.

Документ датирован 2009 годом. В нем сказано, что Эпштейн заплатил Джуффре $500 тыс., чтобы дело было прекращено без признания ответственности или вины.

Соглашение обнародовали в рамках иска Вирджинии Джуффре против британского принца Эндрю. В ее иске говорится, что Эндрю против ее воли вступил с ней в связь в Лондоне, а финансист Джуффре упомянут среди лиц, склонявших ее к сексу.

Ранее адвокаты принца Эндрю утверждали, что ее иск нарушает условия «некоего документа», в котором она согласилась на «общее освобождение» от претензий к Эпштейну и другим.

29 октября принц Эндрю направил документ в суд Манхэттена (Нью-Йорк) с просьбой отклонить иск Вирджинии Джуффре, обвиняющей его в изнасиловании. Тогда он настаивал на прекращении дела в отношении него, пока сторона обвинения не предоставит «более определенное изложение» своих обвинений.

В августе адвокат американки Вирджинии Джуффре (Робертс) Дэвид Бойс сообщил о том, что его подзащитная обвинила принца Эндрю в изнасиловании. По его словам, герцог Йоркский и его окружение в течение последних пяти лет всячески препятствовали попыткам уладить дело до суда.

До этого Бойс рассказал, что исковое заявление будет основываться на том факте, что Джуффре была буквально передана принцу Эндрю американским бизнесменом Джеффри Эпштейном для осуществления с ней полового акта. На тот момент, уточнил адвокат, ей не было 18 лет.

Сам сын Елизаветы II отрицает сексуальную связь с 17-летней девушкой.

29 декабря присяжные признали виновной в пяти пунктах обвинения из шести Гилейн Максвелл, подругу покойного банкира Джеффри Эпштейна. В вину вменялись сговор с бизнесменом и вербовка несовершеннолетних для сексуальной эксплуатации. Максвелл грозит до 65 лет лишения свободы.

В 2019 году прокуратура сообщила о свидетельствах того, что в 2002–2005 годах Эпштейн организовал визиты в свой дом в нью-йоркском районе Манхэттен для десятков несовершеннолетних девушек. Самой младшей из них тогда исполнилось 14 лет. Дело было прекращено в августе того же года из-за того, что Эпштейн покончил с собой в исправительном центре в Нью-Йорке. За несколько месяцев до этого он был арестован по обвинению в организации секс-торговли и вовлечении в проституцию несовершеннолетних.