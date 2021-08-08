Сыну Елизаветы II грозит суд по обвинению в изнасиловании

Американка Вирджиния Джуфре (Робертс), обвинившая британского принца Эндрю в изнасиловании, может подать в ближайшие дни на него в суд Нью-Йорка. Об этом 7 августа сообщил ее адвокат Дэвид Бойс.

В интервью газете Mail on Sunday он рассказал, что в случае обращения в суд исковое заявление «будет основываться на том, что она была фактически передана принцу Эндрю [американским бизнесменом] Джеффри Эпштейном для осуществления с ней полового акта в то время, когда ей было младше 18 лет».

Бойс уточнил, что ныне проживающая в Австралии с мужем и тремя детьми Робертс еще не определилась, будет ли подавать иск против герцога Йоркского.

Издание подчеркнуло, что сделать она это может строго до 14 августа.

В сентябре 2019 года Джуффре заявила, что вступила 20 лет назад в интимную связь с принцем Эндрю, когда ей было всего 17 лет. По словам женщины, к произошедшему причастен скончавшийся финансист Джеффри Эпштейн.

Сам сын Елизаветы II отверг утверждения о сексуальной связи с 17-летней девушкой.

В 2019 году прокуратура сообщила о наличии свидетельств того, что в 2002–2005 годах Эпштейн организовал визиты в свой дом в нью-йоркском районе Манхэттен десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Дело было прекращено, поскольку Эпштейн покончил с собой в исправительном центре в Нью-Йорке в августе того же года. За несколько месяцев до этого он был арестован по обвинению в организации секс-торговли и вовлечении в проституцию несовершеннолетних.

В июле 2020 года утверждалось, что гражданка Великобритании Гислейн Максвелл, задержанная в США по подозрению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, может дать показания против британского принца Эндрю и других высокопоставленных знакомых Эпштейна.