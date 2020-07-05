Задержанная подруга Эпштейна может дать показания против принца Эндрю

Гражданка Великобритании Гислейн Максвелл, задержанная в США по подозрению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, может дать показания против британского принца Эндрю и других высокопоставленных знакомых финансиста Джеффри Эпштейна. По данным американской прокуратуры, Максвелл много лет состояла в близких отношениях с Эпштейном, находила для него и его знакомых девушек и склоняла их к предоставлению сексуальных услуг, устраивая так, чтобы они не обращались в полицию. Об этом сообщила в субботу, 4 июля, газета The Times.

Максвелл может грозить до 35 лет тюрьмы, и она, по мнению журналиста Найджела Коуторна, написавшего книгу о дружбе Эпштейна с принцем, может пойти на сделку со следствием. По словам Коуторна, под давлением она может подтвердить, что у сына королевы Елизаветы II была сексуальная связь с девушками, которых Эпштейн склонял к проституции.

Худшим сценарием развития событий для принца может стать предъявление ему американской прокуратурой обвинений и требование его экстрадиции. Как считает британский юрист Бен Кит, такая ситуация не исключена, однако, чтобы потребовать экстрадиции принца, американским властям потребуются исключительно веские улики. Другим возможным развитием событий может стать привлечение брата наследника британского престола к суду в качестве свидетеля. При этом как отказ, так и согласие сотрудничать со следствием поставит Его Высочество в крайне сложное положение.

Официально принц Эндрю декларирует готовность помогать расследованию, однако ранее он отказывался контактировать с адвокатами, представлявшими возможных жертв Эпштейна.

Британские СМИ со ссылкой на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона написали, что британские власти не получали от властей США никаких официальных запросов на допрос среднего сына королевы Елизаветы II принца Эндрю по делу покойного банкира Джеффри Эпштейна.

Эпштейн покончил с собой в исправительном центре в Нью-Йорке в августе 2019 года. За несколько месяцев до этого он был арестован по обвинению в организации секс-торговли и вовлечении в проституцию несовершеннолетних.

В сентябре жительница США Вирджиния Джуффре заявила, что вступила в интимную связь с принцем Эндрю, когда ей было всего 17 лет. По словам женщины, которой уже 35 лет, к произошедшему причастен американский миллиардер Джеффри Эпштейн.