Экс-подруге банкира Эпштейна грозит до 35 лет тюрьмы

Жислен Максвелл, подруге покойного банкира Джеффри Эпштейна, которая обвиняется в торговле несовершеннолетними, грозит до 35 лет тюрьмы. Об этом сообщило издание Politico в четверг, 2 июля.

Прокуроры попросили оставить арестованную в Нью-Йорке Максвелл под стражей до начала процесса, в связи с тем, что она располагает большими средствами, имеет паспорта трех стран, никак не связана с США и может скрыться от правосудия.

Эпштейн покончил с собой в исправительном центре в Нью-Йорке в августе 2019 года. За несколько месяцев до этого он был арестован по обвинению в организации секс-торговли и вовлечении в проституцию несовершеннолетних.

По версии следствия, Жислен Максвелл помогала в этом бизнесмену, для которого являлась подругой и помощницей. Кроме того, предполагается, что она не просто помогала ему налаживать контакты с несовершеннолетними, но также «сама участвовала в жестоком обращении».

В сентябре жительница США Вирджиния Джуффре заявила, что вступила в интимную связь с британским принцем Эндрю, когда ей было всего 17 лет. По словам женщины, которой уже 35 лет, к произошедшему причастен американский миллиардер Джеффри Эпштейн.