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Принц Эндрю попросил суд США отклонить иск против него об изнасиловании

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Британский принц Эндрю направил документ в суд Манхэттена (Нью-Йорк, США) с просьбой отклонить иск Вирджинии Джуффре, обвиняющей его в изнасиловании. Об этом сообщает 29 октября издание The Guardian.

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Отмечается, что в заявлении герцог Йоркский настаивает на прекращении дела в отношении него, пока сторона обвинения не предоставит «более определенное изложение» своих обвинений.

10 августа адвокат американки Вирджинии Джуффре (Робертс) Дэвид Бойс сообщил о том, что его подзащитная обвинила принца Эндрю в изнасиловании. По его словам, герцог Йоркский и его окружение в течение последних пяти лет всячески препятствовали попыткам уладить дело до суда.

До этого Бойс рассказал, что исковое заявление будет основываться на том факте, что Джуффре была буквально передана принцу Эндрю американским бизнесменом Джеффри Эпштейном для осуществления с ней полового акта. На тот момент, уточнил адвокат, ей не было 18 лет.

Сейчас Джуффре с мужем и тремя детьми живет в Австралии.

Сам сын Елизаветы II между тем не согласился с утверждениями о сексуальной связи с 17-летней девушкой.

В июле 2020 года утверждалось, что гражданка Великобритании Гислейн Максвелл, задержанная в США по подозрению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, может дать показания против британского принца Эндрю и других высокопоставленных знакомых Эпштейна.

В 2019 году прокуратура сообщила о свидетельствах того, что в 2002–2005 годах Эпштейн организовал визиты в свой дом в нью-йоркском районе Манхэттен для десятков несовершеннолетних девушек. Самой младшей из них тогда исполнилось 14 лет. Дело было прекращено в августе того же года из-за того, что Эпштейн покончил с собой в исправительном центре в Нью-Йорке. За несколько месяцев до этого он был арестован по обвинению в организации секс-торговли и вовлечении в проституцию несовершеннолетних.

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