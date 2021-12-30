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Суд приговорил подругу покойного банкира Эпштейна к 65 годам тюрьмы
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Суд приговорил подругу покойного банкира Эпштейна к 65 годам тюрьмы

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Присяжные признали виновной в пяти пунктах обвинения из шести Гилейн Максвелл, подругу покойного банкира Джеффри Эпштейна. В вину вменялись сговор с бизнесменом и вербовка несовершеннолетних для сексуальной эксплуатации. Об этом в среду, 29 декабря, сообщила газета New York Times.

Наиболее серьезный пункт обвинений, который признал суд — торговля несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Единственный пункт, по которому присяжные оправдали Максвелл — побуждение несовершеннолетних пересекать границы штатов.

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Предполагалось, что суд над 60-летней бывшей «светской львицей» продлился около шести недель, но он завершился довольно быстро, поскольку правительство сократило список свидетелей и за 10 дней представило дело.

«Максвелл была изощренным хищником, которая точно знала, что делает. Она манипулировала своими жертвами и готовила их к сексуальному насилию», — заявила на прошлой неделе прокурор Элисон Мо в заключительной речи перед присяжными.

Максвелл грозит до 65 лет лишения свободы. Основные обвинения сводились к тому, что она имела непосредственное отношение к привлечению несовершеннолетних к сексуальным действиям с Эпштейном и другими мужчинами в 1994-1997 годах. Она не только подыскивала девушек, но и поощряла их за совершенные действия, побуждая к поиску новых «жертв».

В декабре 2020 года Максвелл предложила гарантии залога в $28,5 млн. Она готова была предоставить под залог всё свое имущество и имущество друзей и родственников. Суд согласился с требованиями прокуроров и отказался освободить ее.

Финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой в исправительном центре в Нью-Йорке в августе 2019 года. За несколько месяцев до этого он был арестован по обвинению в организации секс-торговли и вовлечении в проституцию несовершеннолетних.

По версии следствия, Гислейн Максвелл помогала в этом бизнесмену, для которого являлась подругой и помощницей. Кроме того, предполагается, что она не просто помогала ему налаживать контакты с несовершеннолетними, но также «сама участвовала в жестоком обращении». Масквелл была арестована в Нью-Йорке.

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