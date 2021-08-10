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Американка подала иск против принца Эндрю с обвинением в изнасиловании

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Американка Вирджиния Джуффре (Робертс), обвинившая британского принца Эндрю в изнасиловании, в понедельник, 9 августа, подала на него в суд на территории США. Об этом сообщил телеканалу Sky News ее адвокат Дэвид Бойс.

«В нашей стране ни один человек, будь он президентом или принцем, не может стоять над законом, и ни одного человека, каким бы слабым и беспомощным он ни был, нельзя лишить защиты закона», — заявил защитник.

Бойс также добавил, что принц Эндрю и его окружение на протяжении последних пяти лет всячески препятствовали любым попыткам уладить это дело до суда, и теперь пришло время призвать герцога Йоркского к ответственности.

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Ранее, 7 августа, Бойс отметил, что исковое заявление будет основываться на том, что она была фактически передана принцу Эндрю американским бизнесменом Джеффри Эпштейном для осуществления с ней полового акта в то время, когда ей было младше 18 лет.

Сейчас Джуффре с мужем и тремя детьми живет в Австралии.

В сентябре 2019 года американка заявила, что вступила 20 лет назад в интимную связь с принцем Эндрю, когда ей было всего 17 лет. По словам женщины, к произошедшему причастен скончавшийся финансист Джеффри Эпштейн.

Сам сын Елизаветы II отверг утверждения о сексуальной связи с 17-летней девушкой.

В 2019 году прокуратура сообщила о наличии свидетельств того, что в 2002–2005 годах Эпштейн организовал визиты в свой дом в нью-йоркском районе Манхэттен десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. Дело было прекращено, поскольку Эпштейн покончил с собой в исправительном центре в Нью-Йорке в августе того же года. За несколько месяцев до этого он был арестован по обвинению в организации секс-торговли и вовлечении в проституцию несовершеннолетних.

В июле 2020 года утверждалось, что гражданка Великобритании Гислейн Максвелл, задержанная в США по подозрению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, может дать показания против британского принца Эндрю и других высокопоставленных знакомых Эпштейна.

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