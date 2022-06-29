В США светскую львицу приговорили к 20 годам тюрьмы

Британскую светскую львицу Гилейн Максвелл, подругу покойного банкира Джеффри Эпштейна, приговорили в США к 20 годам тюрьмы за пособничество в совращении несовершеннолетних. Суд Нью-Йорка огласил решение во вторник, 28 июня, сообщает Bloomberg.

Адвокаты Максвелл осудили приговор и пообещали подать апелляцию. Подсудимая предстала в суде в синей тюремной униформе со скованными браслетами лодыжками. Она никак не отреагировала, когда окружной судья Элисон Натан объявила о ее наказании за «отвратительное и хищническое» поведение.

«Мисс Максвелл непосредственно и неоднократно в течение многих лет участвовала в чудовищной схеме по вербовке, перевозке и торговле несовершеннолетними девочками, некоторым из которым было всего 14 лет», — говорилось в постановлении суда.

После оглашения приговора Максвелл обняла одного из своих адвокатов, Бобби Штернхайм, и обменялась несколькими словами с другим, Кристианом Эверделлом, прежде чем ее увели из зала. За пределами здания суда Штернхайм заверила в подаче апелляции и непременной победе в ней.

«Мы все знаем, что человек, который должен был быть приговорен сегодня, избежал ответственности, избежал наказания, которого действительно заслуживал. Умный и хитрый Джеффри Эпштейн оставил Гилейн Максвелл виноватой во всем и обязанной нести ответственность за его грехи», — добавила адвокат.

Присяжные признали Максвелл виновной в декабре по пяти пунктам обвинения, включая торговлю людьми в сексуальных целях. Жертвы, обратившиеся в суд при вынесении ей приговора, недвусмысленно заявили, что она виновна так же, как и Эпштейн.

Четыре женщины, выступившие против Максвелл, рассказали, как подвергались сексуальному насилию в подростковом возрасте с 1994 по 2004 год в особняке Эпштейна в Верхнем Ист-Сайде, а также в лондонском таунхаусе Максвелл.

Гилейн была арестована Федеральным бюро расследований (ФБР) в июле 2020 года в Нью-Гэмпшире, который Sotheby's назвал «удивительным убежищем». Судья Натан отклонила просьбы об освобождении Максвелл под залог, заявив, что ее богатство, многочисленные паспорта и связи по всему миру создают риски для бегства от правосудия.

1 апреля судья в отказала в пересмотре судебного дела Гилейн Максвелл, подруге покойного миллиардера Джеффри Эпштейна, после того, как один из присяжных признался, что подвергался сексуальным домогательствам, будучи ребенком. По мнению адвокатов Максвелл, это могло быть основанием для нового судебного разбирательства.

30 декабря 2021 года присяжные признали Максвелл виновной в пяти пунктах обвинения из шести. В вину вменялись сговор с бизнесменом и вербовка несовершеннолетних для сексуальной эксплуатации.