Суд в США отказался пересматривать приговор подруге покойного Эпштейна

Судья в США отказала в пересмотре судебного дела Гилейн Максвелл, подруге покойного миллиардера Джеффри Эпштейна, после того, как один из присяжных признался, что подвергался сексуальным домогательствам, будучи ребенком. По мнению адвокатов Максвелл, это могло быть основанием для нового судебного разбирательства. Об этом в пятницу, 1 апреля, сообщает CBS News.

Судья Элисон Натан посчитала, что присяжный был беспристрастен. поскольку не был причастен к преступлениям и не имел отношения к какой-либо из сторон или участников дела. Она подтвердила, что мужчина не упомянул о домогательствах, однако, по ее словам, сделал это непреднамеренно.

«Суд далее заключает, что присяжный 50 не имеет предвзятого отношения к обвиняемому и может работать в качестве справедливого и беспристрастного присяжного заседателя», — говорится в решении судьи.

Ранее, 30 декабря, присяжные признали виновной в пяти пунктах обвинения из шести Гилейн Максвелл, подругу покойного банкира Джеффри Эпштейна. В вину вменялись сговор с бизнесменом и вербовка несовершеннолетних для сексуальной эксплуатации.

Наиболее серьезный пункт обвинений, который признал суд — торговля несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации. Единственный пункт, по которому присяжные оправдали Максвелл — побуждение несовершеннолетних пересекать границы штатов.

Максвелл грозит до 65 лет лишения свободы. Основные обвинения сводились к тому, что она имела непосредственное отношение к привлечению несовершеннолетних к сексуальным действиям с Эпштейном и другими мужчинами в 1994–1997 годах. Она не только подыскивала девушек, но и поощряла их за совершенные действия, побуждая к поиску новых «жертв».

В декабре 2020 года Максвелл предложила гарантии залога в $28,5 млн. Она готова была предоставить под залог всё свое имущество и имущество друзей и родственников. Суд согласился с требованиями прокуроров и отказался освободить ее.

Финансист Джеффри Эпштейн покончил с собой в исправительном центре в Нью-Йорке в августе 2019 года. За несколько месяцев до этого он был арестован по обвинению в организации секс-торговли и вовлечении в проституцию несовершеннолетних.

По версии следствия, Гислейн Максвелл помогала в этом бизнесмену, для которого являлась подругой и помощницей. Кроме того, предполагается, что она не просто помогала ему налаживать контакты с несовершеннолетними, но также «сама участвовала в жестоком обращении». Масквелл была арестована в Нью-Йорке.