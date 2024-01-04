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В США начали публиковать списки причастных к делу Эпштейна лиц

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк 3 января опубликовал первую часть документов, содержащих имена более 150 человек, так или иначе фигурирующих в деле финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками.

Ранее судья Лоретта Преска распорядилась начать публикацию данных документов с января 2024 года. Отмечается, что значительная часть имен из списков уже известна. По данным СМИ, в их числе экс-президенты США Билл Клинтон и Дональд Трамп, брат нынешнего короля Великобритании Карла III принц Эндрю, а также основатель компании Microsoft Билл Гейтс. При этом присутствие в списках необязательно свидетельствует о причастности к преступной деятельности Эпштейна.

В базу суда были загружены 40 документов. Среди них электронные письма, стенограммы свидетельских показаний, юридические заключения.

В частности, на странице адвоката под именем «Techno Fog» в социальной сети X (бывш. Twitter) приводится фрагмент из материалов по делу Эпштейна касательно экс-президента США Билла Клинтона. В ответе на вопрос один из фигурантов сказал, что Эпштейн говорил о том, что Клинтону нравятся молодые девушки.

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28 июня 2022 года британскую светскую львицу Гилейн Максвелл, подругу покойного банкира Джеффри Эпштейна, приговорили в США к 20 годам тюрьмы за пособничество в совращении несовершеннолетних.

3 января 2022 года было обнародовано мировое соглашение между скончавшимся финансистом Джеффри Эпштейном и Вирджинией Джуффре — женщиной, которая обвинила британского принца Эндрю в сексуальном насилии.

Эпштейн покончил с собой в исправительном центре в Нью-Йорке в августе 2019 года. За несколько месяцев до этого он был арестован по обвинению в организации секс-торговли и вовлечении в проституцию несовершеннолетних. До этого прокуратура сообщала о свидетельствах того, что в 2002–2005 годах Эпштейн организовал визиты в свой дом в нью-йоркском районе Манхэттен для десятков несовершеннолетних девушек. Самой младшей из них тогда исполнилось 14 лет.

В СМИ и соцсетях тогда активно распространилась версия, согласно которой Эпштейн мог быть убит. Тогдашний президент США Дональд Трамп даже ретвитнул запись о возможной причастности к произошедшему экс-президента Билла Клинтона, так как до этого СМИ сообщили, что в особняке Эпштейна был обнаружен портрет Клинтона в синем платье и красных туфлях на каблуках.

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