ВОЗ заявила о невозможности доставки медикаментов в больницы на севере Газы

Сотрудники подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на оккупированных палестинских территориях были вынуждены отменить первую в 2024 году поездку в больницу «Аль-Ауда» на севере Газы из-за проблем с безопасностью. Соответствующая информация следует из заявления организации, опубликованного 7 января на ее странице в соцсети X (бывш. Twitter).

«ВОЗ отменила запланированную миссию в больницу «Аль-Ауда» и центральную аптеку на севере Газы в четвертый раз с 26 декабря, поскольку мы не получили гарантий безопасности. В ходе миссии мы намеревались доставить срочно необходимые медикаменты для пяти больниц на севере», — сообщили в организации.

Отмечается, что уже 12 дней представители организации не могут попасть в северную часть Газы из-за массированных бомбардировок, ограничений на передвижение и отсутствия связи.

Кроме того, в организации указали, что из-за ожесточенных боевых действий доставка медикаментов в больницы Газы, особенно на севере анклава, практически невозможна. В большинстве больниц ощущается острая нехватка персонала, поскольку медицинские работники покинули их из-за приказов об эвакуации или отсутствия безопасности, и доступ пациентов в больницы затруднен из-за опасных условий, добавили в ВОЗ.

Ранее в этот день член руководства палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан заявил, что более 30 тыс. человек в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан стали жертвами действий израильских военных с начала эскалации.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус в ночь на 3 января осудил «бессовестные» удары со стороны Израиля по больнице «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

4 декабря ВОЗ сообщила, что зарегистрировала с 7 октября не менее 203 атак по медицинским объектам в секторе Газа. Целью обстрелов стали больницы, поликлиники, кареты скорой помощи и машины медработников.

До этого, 13 ноября, стало известно, что в секторе Газа в результате ударов Израиля прекратили работу по меньшей мере 22 больницы. 53 машины скорой помощи также были подвергнуты обстрелу со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.