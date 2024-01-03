Глава ВОЗ осудил удары по больнице «Аль-Амаль» на юге сектора Газа

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус в ночь на 3 января осудил «бессовестные» удары со стороны Израиля по больнице «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

Во вторник, 2 января, палестинское общество Красного Полумесяца (PRCS) сообщило, что пять человек погибли и еще трое пострадали в результате ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по штаб-квартире организации и окрестностям госпиталя «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

«Я сожалею о сегодняшних ударах по больнице «Аль-Амаль», находящейся под управлением Палестинского Красного Полумесяца в городе Хан-Юнис на юге Газы», — написал глава ВОЗ в соцсети X (бывш. Twitter).

Гебрейесус добавил, что среди погибших был пятидневный младенец, и назвал бомбардировки бессовестными. Также он напомнил, что в больнице укрывались примерно 14 тыс. человек.

2 января телеканал Al Jazeera со ссылкой на минздрав палестинского анклава сообщил, что в результате израильских ударов в секторе Газа погибло более 22,1 тыс. палестинцев. Количество пострадавших достигло 57 035 человек, а погибших — 22 185.

Ранее в этот день произошел взрыв в южном пригороде Бейрута, который контролирует ливанское шиитское движение «Хезболла».

Шесть человек погибли при взрыве в южном пригороде Бейрута. В частности, по информации телеканала Al Mayadeen, в результате взрыва в Бейруте скончался заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури и трое его сопровождающих. Отмечается, что удар по зданию представительства ХАМАС в Ливане был нанесен израильским беспилотником.

Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати указал на необходимость срочно подать жалобу в Совет Безопасности (СБ) ООН. По его словам, Израиль нарушил суверенитет страны, когда подорвал офис палестинского движения ХАМАС.

Позднее в распоряжении «Известий» появились кадры с места взрыва в южном пригороде Бейрута. По словам журналиста Анхар Кочневой, в районе, где произошел взрыв, проживает много сторонников шиитского движения «Хезболла».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.