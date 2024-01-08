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Фермеры в Германии проведут забастовки против отмен льгот

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Bernd MŠrz
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Фермеры продолжают бастовать против отмен льгот в Германии. В Сети в ночь на 8 января распространились кадры, на которых они используют тракторы для блокировки движения.

Крупные акции ожидаются в Мюнхене, Гамбурге, Висбадене и др. Некоторые школы Баварии переведут на удаленное обучение. Главными требованиями фермеров являются снижение налогов и увеличение зарплат.

В связи с массовыми забастовками водители всего общественного транспорта в ближайшее время не будут работать.

Берлинская газета Der Tagesspiegel написала, что 8 января фермеры по всей Германии хотят использовать тракторы, чтобы выразить протест против сокращения субсидий немецкого правительства. Акции также были объявлены в Берлине. Около 300 фермеров зарегистрировались для участия. Предполагается, что в результате протестов фермеров на улицах столицы ФРГ может возникнуть транспортный хаос.

Как указала газета Bild, фермеры угрожают чудовищными пробками и перекрытием автобанов по всей Германии. Полиция и власти ожидают серьезных сбоев в движении. Министерство транспорта Бранденбурга опасается перебоев с поставками товаров и перекрытия дорог.

«В настоящее время стало ясно, что сельскохозяйственное дизельное топливо и налог на автотранспорт стали последней каплей. В последние годы мы стали рабами бюрократии», — сказал в беседе с изданием фермер и председатель собрания Роберт Иллихманн.

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Ранее, 4 января, несколько десятков протестующих на севере Германии фермеров попытались прорваться на паром, чтобы очно пообщаться с находившимся на его борту вице-канцлером, министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком.

1 января глава французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино заявил, что немецкие фермеры всё чаще выходят на открытые забастовки из-за вмешательства Украины в сельское хозяйство и рынки страны.

Член экономического совета при правительстве Германии Моника Шнитцер 23 декабря предложила помимо сокращения налоговых льгот увеличить подоходный налог в стране, чтобы обширнее поддерживать Украину военными поставками. Она указала, что особые события, которые происходят на сегодняшний день, «требуют особых мер».

Итальянская La Repubblica 26 декабря написала, что Германия погрязла в хроническом кризисе правительства и есть вероятность, что в 2024 году канцлер ФРГ Олаф Шольц будет вынужден покинуть пост.

15 декабря Bild сообщила, что в следующем году в Германии поднимут налоги на отопление и топливо из-за недостатка бюджета. Также будут отменены налоговые льготы на дизель, что скажется на сельском хозяйстве и ценах на продукты.

Немецкое издание Der Tagesspiegel 20 ноября написало, что в государственном бюджете ФРГ образовалась дыра в размере €60 млрд, в связи с чем Конституционный суд страны запретил всем ведомствам и министерствам брать на себя финансовые обязательства. Таким образом, бюджет страны заморожен. В связи с этим правительство страны было вынуждено изыскивать статьи экономии бюджетных средств на 2024 год. Определенные статьи экономии коснулись фермеров, которых намерены лишить скидок на дизель и налоговых льгот.

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