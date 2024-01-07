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В США заявили о скорой сделке конгресса и Белого дома по финансированию правительства

Спикер Джонсон: конгресс и Белый дом близки к сделке по финансированию правительства
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Фото: REUTERS/Kevin Wurm/File Photo
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Палата представителей конгресса США может в скором времени прийти к соглашению с Белым домом о продолжении финансирования работы федерального правительства. Об этом заявил 7 января в интервью телекомпании CBS News спикер нижней палаты Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана).

«Мы добросовестно, на протяжении всех праздников, каждый день за исключением Рождества, вели переговоры по вопросу максимально допустимых значений, и я считаю, что мы, возможно, близки к сделке», — сказал он.

При этом, по словам Джонсона, республиканцы в конгрессе настаивают на том, что к финансированию работы правительства нужно подойти «со всей серьезностью». Он напомнил, что госдолг США уже превышает $34 млн.

«Мы не можем продолжать брать деньги в долг и тратить их. Поэтому снижение расходов на нужды, не связанные с вопросами обороны, должно быть приоритетом для конгресса. И мы настаиваем на этом в ходе переговоров», — подчеркнул спикер палаты представителей.

Друг платежом красен: шатдаун в США может оставить Украину без денег
Палата представителей пытается избежать остановки работы правительства

Ранее, 5 января, глава административно-бюджетного управления американской администрации Шаланда Янг заявила, что правительство США в январе может столкнуться с частичной приостановкой работы, поскольку Белый дом и конгресс по-прежнему не договорились об уровне расходов на текущий год. Как отметила Янг, перспектива согласования расходов до истечения дедлайна 20 января является «пугающей».

До этого, 3 января, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сказала, что США приближаются к шатдауну.

В ноябре администрация Белого дома и конгресс не смогли договориться о принятии полноценного бюджета, и законодателями был принят компромиссный накануне завершения финансирования правительства. Автором законопроекта выступил спикер палаты представителей Майк Джонсон. Он составил собственный проект бюджета, в котором отсутствует помощь Израилю и Украине, с целью избежать шатдауна (приостановки работы федерального правительства США) 17 ноября.

Согласно закону, финансирование будет направлено ряду правительственных ведомств и программ до 19 января, другим — до 2 февраля.

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