Четыре человека погибли про лобовом ДТП в Новосибирской области
В Новосибирской области четыре человека погибли при лобовом ДТП. Об этом 7 января сообщает главк МВД по региону в Telegram-канале.
«Мужчина, управляя автомобилем «Тойота Ленд Крузер Прадо», двигался по автодороге Р-254 «Иртыш» со стороны города Омска в направлении Новосибирска, по предварительной информации, на 1364 км выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем «Тойота Спасио», - говорится в сообщении.
В результате ДТП погибли оба водителя и две пассажирки. Один несовершеннолетний был госпитализирован.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в этот день четыре человека пострадали в ДТП с «УАЗом» и Bentley на 10-м км Арамильского тракта в Свердловской области.