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В Риге произошел скандал из-за выступления русскоязычного коллектива на ярмарке
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В Риге произошел скандал из-за выступления русскоязычного коллектива на ярмарке

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Фото: Соцсети
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В Риге разгорелся скандал из-за выступления русскоязычного народного коллектива на рождественской ярмарке, однако власти города успокоили общественность, отметив, что тексты исполняемых песен были предварительно проверены на предмет наличия в них «восхваления России». Об этом 7 января заявил вице-мэр латвийской столицы Эдвардс Ратниекс.

На ярмарке выступал женский вокальный ансамбль муниципального дома культуры Аудринской волости Резекненского края Латвии, в котором проживает большой процент русскоязычного населения. Внимание на этот факт обратила местная журналистка Сармите Колате, которая 6 января выложила в соцсеть Х (бывш. Twitter) видеозапись выступления с комментарием: «Странные выступления прошли сегодня на Домской площади». За этим последовали русофобские комментарии с требованием наказать организаторов мероприятия.

После жалоб общественности Ратниекс сообщил, что провел «расследование», и успокоил возмутившихся. Он также добавил, что конкретно власти Риги не имеют отношения к данному мероприятию.

«Это ансамбль меньшинства, поддерживаемый местными властями и государством. Все песни соответствовали ярмарке. Представители ярмарки пояснили, что сами просматривали тексты. Нигде не было текстов, восхваляющих Россию», — отметил вице-мэр на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

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Ранее, 4 декабря, президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что Россия столкнулась с русофобией в Прибалтике задолго до начала специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Он отметил, что распространенный в прибалтийских странах термин «неграждане» является странной выдумкой для тех, кто причисляет себя к демократическим странам, заявив, что это «уродливое явление».

До этого, 23 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который признал законность проведения реформы образования в Латвии, дискриминирующей русскоязычное население, стал участником происходящего в стране беззакония.

20 октября временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков заявил в беседе с «Известиями», что установка властей Латвии на ликвидацию государственного вещания на русском языке соответствует многолетней и последовательно реализуемой Ригой линии по выдавливанию русского языка из всех областей общественной жизни, включая СМИ и информационно-коммуникационную среду.

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