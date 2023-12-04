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Политика
Путин указал на появление русофобии в Прибалтике задолго до СВО

Путин указал на появление русофобии в Прибалтике задолго до СВО

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Фото: ТАСС/Стрингер
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Россия столкнулась с русофобией в Прибалтике задолго до начала специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Об этом 4 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Он отметил, что распространенный в прибалтийских странах термин «неграждане» является странной выдумкой для тех, кто причисляет себя к демократическим странам. По его словам, это «уродливое явление».

«Вот это, безусловно, выбивающееся из правового режима почти всех цивилизованных стран такое положение людей, как «неграждане» — это вообще странное изобретение тех, кто претендует на то, чтобы считаться демократическими странами. Оно является, безусловно, уродливым и сейчас приобретает новое качество и новый размах. Это мы всё видим, понимаем», — указал глава государства.

Как добавил Путин, если власти Латвии будут продолжать по-свински обращаться к русскому населению, которое хочет жить там, то скоро они столкнутся с ответным отношением. Он добавил, что «счастье не придет в дом» за такую политику.

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Ранее, 23 ноября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который признал законность проведения реформы образования в Латвии, дискриминирующей русскоязычное население, стал участником происходящего в стране беззакония.

До этого, 20 октября, временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков заявил в беседе с «Известиями», что установка властей Латвии на ликвидацию государственного вещания на русском языке соответствует многолетней и последовательно реализуемой Ригой линии по выдавливанию русского языка из всех областей общественной жизни, включая СМИ и информационно-коммуникационную среду.

18 апреля Государственная дума РФ приняла проект, в рамках которого осуждаются репрессивная политика властей Латвии, Литвы и Эстонии в отношении русскоязычных граждан. Указывалось, что от властей прибалтийских стран требуется соблюдать принципы международного права и прекратить ущемление прав русскоязычного населения своих государств.

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