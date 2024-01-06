Временные трудности: в Латвии запретили праздновать Новый год «по Москве»

В Латвийской Республике звучат призывы о наказании тех ее жителей, которые запускают фейерверки 31 декабря в 23.00 по местному времени — то есть, синхронно с наступлением Нового Года в Москве. Лиц, придерживающихся подобного обычая, в нынешней Латвии считают «подозрительными», и «нелояльными». Ну а поскольку русские и русскоязычные до сих пор составляют не менее трети латвийского населения, понятно, что потенциальных «нелояльных» среди них много. И новогодние салюты в одиннадцать вечера перед Новым годом взмывали в небо в большом количестве. Тем не менее, Служба государственной безопасности уже взялась за расследование такого рода «преступлений». Подробности — в материале «Известий».

Найти и обезвредить

Еще на исходе 2022 года в Латвии бдительные «национальные патриоты» заговорили о том, что русскоязычные могут выказывать свою поддержку РФ разными непрямыми способами, формально не дающими оснований для заведения уголовного дела. Так, музыкант-кларнетист Марцис Кулис (член партии «Консервативные») написал в соцсети: «Скажи соседу! Если кто-то в новогоднюю ночь будет запускать салюты в 23:00, он будет зафиксирован как ВРАГ ЛАТВИИ. Дальше пусть винит сам себя». Предложение встретило понимание — в том числе у политиков. «Сегодня особый вечер, когда можно очень легко идентифицировать орков в своем районе в 23:00. Зафиксируем и опубликуем тех, кто будет пускать салют после 23:00», — предложил 31 декабря 2022-го депутат Сейма Латвии Андрис Кулбергс.

1 января 2023 года в латышских соцсетях распространился видеоролик, снятый рижанкой Дианой Тунте у столичного памятника Свободы (в просторечии известного, как Милда). Тунте стала свидетельницей того, как некие люди у памятника запускали праздничный фейерверк в 23:00 — на Новый год по московскому времени. «Часы пробили 23:00 и какие-то гении решили запустить фейерверк прямо у самого памятника Свободы. Бессовестные куски де**ма, а точнее орки», — написала женщина, добавив к публикации видео. В комментариях Тунте предложила поставить на дежурство у Милды спецназ, чтобы сразу задерживать подобных злодеев. «К сожалению, в Марупе (пригород Риги — „Известия“) тоже пускают салюты по московскому времени. Сволочи», — написал бывший министр юстиции Дзинтарс Расначс.

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Некоторые «национальные патриоты» стали заглядывать в окна, чтобы увидеть, чем занимаются русские. Некто Арис Корицс с гордостью поведал в соцсети, как 31 декабря 2022 года вглядывался в окна соседей — а вдруг кто включит запрещенное российское телевидение, чтобы послушать речь Путина? Дело было в рижском микрорайоне Пурвциемс, где проживает много русских. И, что характерно, около 23.00 Корцис таки нашел подобных «преступников». Он негодующе написал в социальной сети: «Русские орки в ожидании Нового года смотрят российское телевидение». В декабре же 2023-го, памятуя опыт позапрошлого года, власти начали принимать меры по «зачистке» русского праздника заранее — причем здесь инициативу стали проявлять муниципальные органы.

В частности, подсуетились власти городка Огре (где мэром является Эгилс Херманис, член праворадикальной партии Национальный блок) и прилегающего края. Были разработаны поправки к обязательным правилам самоуправления, запрещающие запуск фейерверков в новогоднюю ночь в 23:00. В пояснительном тексте отмечается, что зачастую использование пиротехники начинается уже по московскому времени — что, по мнению авторов запрета, свидетельствует о «взглядах определенной группы общества», о стремлении «выразить поддержку и принадлежность к кремлевскому режиму», что «не совпадает с ценностями большинства латвийского общества». В муниципалитете Огре отмечают, что запрет запуска фейерверков в 23.00 соответствует принципам, определенным в латвийской Концепции госбезопасности. Соответственно, предложено карать за подобное «преступление» административной ответственностью и штрафами: от €35 до €350 для физических лиц и от €35 до €1400 — для юридических.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Стук в 11 часов

Решение самоуправления Огре о запрете салютов по московскому времени предсказуемо привлекло внимание российской прессы. Комментируя одну из таких статей, националист, широко известный в латышском секторе соцсетей под никнеймом «Трубач Талавы», злобно написал: «Очередная выходка латвийских русофобов — вате запретили запускать салюты по московскому времени! Кремлевские СМИ уже подняли шумиху по этому поводу, мол нацисты притесняют местных русских».

Следующий ход сделало самоуправление Риги — города, в котором русскоязычные составляют почти половину жителей. В городской думе Риги сочли необходимым напомнить администрации детсадов о том, что «использование госязыка должно соблюдаться и во время празднования Рождества и Нового года». Также муниципальные чиновники издали распоряжение о запрете в детских садах Дедов Морозов. Отныне всех латвийских детишек должен поздравлять лишь официально одобренный латышский «Рождественский дедушка» и его гномы. А поэтесса-националистка Лиана Бокша-Ланга специально потребовала отменить Снегурочку. Ее до глубины души взбесила Снегурочка, увиденная ею у рижского торгового центра Spice. Ее поддержали многочисленные националисты. «Что это за кошмар? Какой-то русский Дед Мороз и Снегурочка?» — возмущается журналистка Элита Вейдемане. «Просто позор! Кто там в Spice не может отличить празднование Рождества от советского эрзац-Деда Мороза со Снегурочкой? Настоящий позор для нас со стороны всех европейцев и туристов», — написал экс-министр обороны Артис Пабрикс.

Фото: РИА Новости/Оксана Джадан

Накануне праздника в самоуправлении Риги также сообщили, что, если где-то на территории самоуправления будут зафиксированы случаи пуска праздничных фейерверков за час до наступления Нового Года, то бдительные граждане должны немедленно сообщать о подобных происшествиях в полицию по телефону 110. В городской думе пообещали, что сотрудники муниципальной полиции будут присутствовать во всех районах Риги и контролировать «общественный порядок» — дабы немедля пресекать «действия лиц, порядка не соблюдающих». Потом, впрочем, в думе Риги, видимо, спохватились — испугавшись, что «преступников» окажется слишком много для того, чтобы всеми ими занялась полиция. Сотрудница самоуправления Синдия Гравере пояснила, что ответственность может наступить лишь в том случае, если то или иное лицо запускает салют в одиннадцать вечера и при этом «прославляет Россию». Если же во время запуска салюта «прославления России» не происходит, то тогда это теоретически можно делать и в 23.00.

Представители праворадикальной организации «Стражи отчизны» опубликовали призыв выявлять всех тех, кто будет радоваться Новому году в неправильное время. «В конце года тоже важно, чтобы мы действовали на своей земле как хозяева!» — заявили праворадикалы. «Если у тебя есть возможность, время и смелость — запечатлей на видео тех, кто пускает салюты в 23.00, встречая Новый Год по московскому времени», — призвали «Стражи отчизны». Также они посоветовали выяснять домашние адреса и номера машин «нарушителей» — и отсылать эти данные в полицию.

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Люди не испугались

Латвийская Служба госбезопасности также «поздравила» русских латвийцев с наступающим Новым Годом. Недавно журналист Арманд Пуче опубликовал на страницах самого читаемого в стране издания Latvijas Avize статью, в которой назвал всех, кто не желает, чтобы их дети учились на латышском языке, «свиньями». По этому поводу в Сейме заявили, что у журналиста есть право «выражать немного преувеличенные утверждения и использовать язвительные, саркастические средства выражения». В свою очередь в СГБ тоже не нашли в словах Пуче ничего предосудительного — хотя если бы русский в Латвии написал подобное оскорбление в адрес латышей, то это повлекло бы для него печальные последствия.

Однако в любом случае, невзирая на все запугивания и угрозы 31 января 2023 года в 23.00 русские латвийцы начали массово запускать фейерверки. Проживающий в Риге латвийский оппозиционный журналист Юрий Алексеев, находящийся в настоящее время под судом за свою «антигосударственную деятельность», сообщил в соцсети (орфография и пунктуация сохранены): «в 23.00 по латвийскому времени на моем раене состоялся запрещенный салют. Сам видел, как из подъездов выбегали „темные личности“, что-то выносили, поджигали и убегали в темноту... А потом из темноты кричали „ура!“ Веселыми мужскими, женскими и детскими голосами». По мнению Алексеева, только в его районе «врагов народа» оказалось намного больше, чем всей латвийской полиции вместе взятой.

Фото: Global Look Press/Silas Stein

Некоторые шутили по этому поводу. «Судя по залпам за окном, Рига встретила Новый Год по турецкому времени! (время в Стамбуле совпадает с московским — „Известия“) С Новым Годом! Спасибо, Турция», — саркастически написал рижский блогер Алексей Гуленко. Его подписчики живо откликнулись: «Оказывается, у нас очень много турков», «Мы тоже турки», «Иманта (один из районов Риги — авт» не умолкает. Турецкий район у нас«. Активист-антифашист Александр Жгун, проведший в прошлом году несколько месяцев в тюрьме за «подрывную деятельность», сообщил: «У нас в районе тоже в 23 часа пускали. За всеми этими запусками следил полицейский дрон, который мы наблюдали в небе». О том, что в новогоднюю ночь видели в небе полицейские беспилотники, рассказали жители многих районов Риги.

Латвийский телеканал TV3 с негодованием сообщил, что проживающие в Латвии русские беспрепятственно запускали салют по московскому времени и испытывали «восторг от новогодней речи Владимира Путина». Муниципальная полиция Риги, например, получила десяток сообщений о фейерверках, устроенных сразу после 23 часов. В сюжете TV3 также показали фрагмент видео, опубликованного в одной из соцсетей: люди в квартире под гимн России чокаются бокалами с шампанским, и один из присутствующих произносит, глядя в объектив видеокамеры: «Латгалия — за Россию!». А другие женщина и мужчина из этой компании добавляют, поднимая бокалы: «С Новым Годом, Россия!»

Фото: ТАСС/Егор Алеев

На телеканале с сожалением отметили, что жители Латвии сообщали о подобных «нарушителях» очень вяло и ни один из них так и не был пойман. Глава комиссии Сейма по национальной безопасности Айнарс Латковскис выразил уверенность в том, что «сторонников государства-агрессора надо наказать, и Служба госбезопасности сможет это сделать». В самой Службе государственной безопасности пообещали заняться расследованием этих «инцидентов». Работы предстоит много...