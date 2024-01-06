Временные трудности: в Латвии запретили праздновать Новый год «по Москве»
В Латвийской Республике звучат призывы о наказании тех ее жителей, которые запускают фейерверки 31 декабря в 23.00 по местному времени — то есть, синхронно с наступлением Нового Года в Москве. Лиц, придерживающихся подобного обычая, в нынешней Латвии считают «подозрительными», и «нелояльными». Ну а поскольку русские и русскоязычные до сих пор составляют не менее трети латвийского населения, понятно, что потенциальных «нелояльных» среди них много. И новогодние салюты в одиннадцать вечера перед Новым годом взмывали в небо в большом количестве. Тем не менее, Служба государственной безопасности уже взялась за расследование такого рода «преступлений». Подробности — в материале «Известий».
Найти и обезвредить
Еще на исходе 2022 года в Латвии бдительные «национальные патриоты» заговорили о том, что русскоязычные могут выказывать свою поддержку РФ разными непрямыми способами, формально не дающими оснований для заведения уголовного дела. Так, музыкант-кларнетист Марцис Кулис (член партии «Консервативные») написал в соцсети: «Скажи соседу! Если кто-то в новогоднюю ночь будет запускать салюты в 23:00, он будет зафиксирован как ВРАГ ЛАТВИИ. Дальше пусть винит сам себя». Предложение встретило понимание — в том числе у политиков. «Сегодня особый вечер, когда можно очень легко идентифицировать орков в своем районе в 23:00. Зафиксируем и опубликуем тех, кто будет пускать салют после 23:00», — предложил 31 декабря 2022-го депутат Сейма Латвии Андрис Кулбергс.
1 января 2023 года в латышских соцсетях распространился видеоролик, снятый рижанкой Дианой Тунте у столичного памятника Свободы (в просторечии известного, как Милда). Тунте стала свидетельницей того, как некие люди у памятника запускали праздничный фейерверк в 23:00 — на Новый год по московскому времени. «Часы пробили 23:00 и какие-то гении решили запустить фейерверк прямо у самого памятника Свободы. Бессовестные куски де**ма, а точнее орки», — написала женщина, добавив к публикации видео. В комментариях Тунте предложила поставить на дежурство у Милды спецназ, чтобы сразу задерживать подобных злодеев. «К сожалению, в Марупе (пригород Риги — „Известия“) тоже пускают салюты по московскому времени. Сволочи», — написал бывший министр юстиции Дзинтарс Расначс.
Некоторые «национальные патриоты» стали заглядывать в окна, чтобы увидеть, чем занимаются русские. Некто Арис Корицс с гордостью поведал в соцсети, как 31 декабря 2022 года вглядывался в окна соседей — а вдруг кто включит запрещенное российское телевидение, чтобы послушать речь Путина? Дело было в рижском микрорайоне Пурвциемс, где проживает много русских. И, что характерно, около 23.00 Корцис таки нашел подобных «преступников». Он негодующе написал в социальной сети: «Русские орки в ожидании Нового года смотрят российское телевидение». В декабре же 2023-го, памятуя опыт позапрошлого года, власти начали принимать меры по «зачистке» русского праздника заранее — причем здесь инициативу стали проявлять муниципальные органы.
В частности, подсуетились власти городка Огре (где мэром является Эгилс Херманис, член праворадикальной партии Национальный блок) и прилегающего края. Были разработаны поправки к обязательным правилам самоуправления, запрещающие запуск фейерверков в новогоднюю ночь в 23:00. В пояснительном тексте отмечается, что зачастую использование пиротехники начинается уже по московскому времени — что, по мнению авторов запрета, свидетельствует о «взглядах определенной группы общества», о стремлении «выразить поддержку и принадлежность к кремлевскому режиму», что «не совпадает с ценностями большинства латвийского общества». В муниципалитете Огре отмечают, что запрет запуска фейерверков в 23.00 соответствует принципам, определенным в латвийской Концепции госбезопасности. Соответственно, предложено карать за подобное «преступление» административной ответственностью и штрафами: от €35 до €350 для физических лиц и от €35 до €1400 — для юридических.
Стук в 11 часов
Решение самоуправления Огре о запрете салютов по московскому времени предсказуемо привлекло внимание российской прессы. Комментируя одну из таких статей, националист, широко известный в латышском секторе соцсетей под никнеймом «Трубач Талавы», злобно написал: «Очередная выходка латвийских русофобов — вате запретили запускать салюты по московскому времени! Кремлевские СМИ уже подняли шумиху по этому поводу, мол нацисты притесняют местных русских».
Следующий ход сделало самоуправление Риги — города, в котором русскоязычные составляют почти половину жителей. В городской думе Риги сочли необходимым напомнить администрации детсадов о том, что «использование госязыка должно соблюдаться и во время празднования Рождества и Нового года». Также муниципальные чиновники издали распоряжение о запрете в детских садах Дедов Морозов. Отныне всех латвийских детишек должен поздравлять лишь официально одобренный латышский «Рождественский дедушка» и его гномы. А поэтесса-националистка Лиана Бокша-Ланга специально потребовала отменить Снегурочку. Ее до глубины души взбесила Снегурочка, увиденная ею у рижского торгового центра Spice. Ее поддержали многочисленные националисты. «Что это за кошмар? Какой-то русский Дед Мороз и Снегурочка?» — возмущается журналистка Элита Вейдемане. «Просто позор! Кто там в Spice не может отличить празднование Рождества от советского эрзац-Деда Мороза со Снегурочкой? Настоящий позор для нас со стороны всех европейцев и туристов», — написал экс-министр обороны Артис Пабрикс.
Накануне праздника в самоуправлении Риги также сообщили, что, если где-то на территории самоуправления будут зафиксированы случаи пуска праздничных фейерверков за час до наступления Нового Года, то бдительные граждане должны немедленно сообщать о подобных происшествиях в полицию по телефону 110. В городской думе пообещали, что сотрудники муниципальной полиции будут присутствовать во всех районах Риги и контролировать «общественный порядок» — дабы немедля пресекать «действия лиц, порядка не соблюдающих». Потом, впрочем, в думе Риги, видимо, спохватились — испугавшись, что «преступников» окажется слишком много для того, чтобы всеми ими занялась полиция. Сотрудница самоуправления Синдия Гравере пояснила, что ответственность может наступить лишь в том случае, если то или иное лицо запускает салют в одиннадцать вечера и при этом «прославляет Россию». Если же во время запуска салюта «прославления России» не происходит, то тогда это теоретически можно делать и в 23.00.
Представители праворадикальной организации «Стражи отчизны» опубликовали призыв выявлять всех тех, кто будет радоваться Новому году в неправильное время. «В конце года тоже важно, чтобы мы действовали на своей земле как хозяева!» — заявили праворадикалы. «Если у тебя есть возможность, время и смелость — запечатлей на видео тех, кто пускает салюты в 23.00, встречая Новый Год по московскому времени», — призвали «Стражи отчизны». Также они посоветовали выяснять домашние адреса и номера машин «нарушителей» — и отсылать эти данные в полицию.
Люди не испугались
Латвийская Служба госбезопасности также «поздравила» русских латвийцев с наступающим Новым Годом. Недавно журналист Арманд Пуче опубликовал на страницах самого читаемого в стране издания Latvijas Avize статью, в которой назвал всех, кто не желает, чтобы их дети учились на латышском языке, «свиньями». По этому поводу в Сейме заявили, что у журналиста есть право «выражать немного преувеличенные утверждения и использовать язвительные, саркастические средства выражения». В свою очередь в СГБ тоже не нашли в словах Пуче ничего предосудительного — хотя если бы русский в Латвии написал подобное оскорбление в адрес латышей, то это повлекло бы для него печальные последствия.
Однако в любом случае, невзирая на все запугивания и угрозы 31 января 2023 года в 23.00 русские латвийцы начали массово запускать фейерверки. Проживающий в Риге латвийский оппозиционный журналист Юрий Алексеев, находящийся в настоящее время под судом за свою «антигосударственную деятельность», сообщил в соцсети (орфография и пунктуация сохранены): «в 23.00 по латвийскому времени на моем раене состоялся запрещенный салют. Сам видел, как из подъездов выбегали „темные личности“, что-то выносили, поджигали и убегали в темноту... А потом из темноты кричали „ура!“ Веселыми мужскими, женскими и детскими голосами». По мнению Алексеева, только в его районе «врагов народа» оказалось намного больше, чем всей латвийской полиции вместе взятой.
Некоторые шутили по этому поводу. «Судя по залпам за окном, Рига встретила Новый Год по турецкому времени! (время в Стамбуле совпадает с московским — „Известия“) С Новым Годом! Спасибо, Турция», — саркастически написал рижский блогер Алексей Гуленко. Его подписчики живо откликнулись: «Оказывается, у нас очень много турков», «Мы тоже турки», «Иманта (один из районов Риги — авт» не умолкает. Турецкий район у нас«. Активист-антифашист Александр Жгун, проведший в прошлом году несколько месяцев в тюрьме за «подрывную деятельность», сообщил: «У нас в районе тоже в 23 часа пускали. За всеми этими запусками следил полицейский дрон, который мы наблюдали в небе». О том, что в новогоднюю ночь видели в небе полицейские беспилотники, рассказали жители многих районов Риги.
Латвийский телеканал TV3 с негодованием сообщил, что проживающие в Латвии русские беспрепятственно запускали салют по московскому времени и испытывали «восторг от новогодней речи Владимира Путина». Муниципальная полиция Риги, например, получила десяток сообщений о фейерверках, устроенных сразу после 23 часов. В сюжете TV3 также показали фрагмент видео, опубликованного в одной из соцсетей: люди в квартире под гимн России чокаются бокалами с шампанским, и один из присутствующих произносит, глядя в объектив видеокамеры: «Латгалия — за Россию!». А другие женщина и мужчина из этой компании добавляют, поднимая бокалы: «С Новым Годом, Россия!»
На телеканале с сожалением отметили, что жители Латвии сообщали о подобных «нарушителях» очень вяло и ни один из них так и не был пойман. Глава комиссии Сейма по национальной безопасности Айнарс Латковскис выразил уверенность в том, что «сторонников государства-агрессора надо наказать, и Служба госбезопасности сможет это сделать». В самой Службе государственной безопасности пообещали заняться расследованием этих «инцидентов». Работы предстоит много...