Инородное дело: националисты блокируют открытие рынка труда Латвии

Экономике Латвийской Республики не хватает 300–400 тыс. работников. Власти начали готовить завоз трудовых ресурсов из-за рубежа, для чего из правящей коалиции удалили радикальных националистов. Прибытие масс гастарбайтеров может «обнулить» все предпринятые ранее усилия по построению в Латвии «этнически чистого» государства«. И поэтому националисты продолжают делать всё возможное для того, чтобы не допустить «инородцев» на местный рабочий рынок. Подробности — в материале «Известий».

Фатальная нехватка

На днях сотрудники HR-платформы Deel, специализирующейся на странах Центральной и Восточной Европы, сообщили, что количество латвийских компаний, заинтересованных в привлечении иностранной рабочей силы, в этом году выросло на 35%. В унисон с этим прозвучало заявление главы Латвийской торгово-промышленной палаты (ЛТПП) Яниса Эндзиньша, сообщившего, что страна нуждается в большом количестве рабочих рук, которые невозможно изыскать из внутренних резервов. Всего, по оценке ЛТПП, Латвии в период до 2030 года понадобятся как минимум 300–400 тысяч человек активного трудоспособного возраста. Причем, как признает Эндзиньш, искать этих работников придется за пределами ЕС.

Другого выхода, кроме как завозить гастарбайтеров из других стран, у Латвии не остается. Согласно предварительным данным Центрального статистического управления Латвии, с начала января по сентябрь в стране родились 9642 ребенка, что на 1466 (13,2%) меньше, чем за соответствующий период 2022 года. Из них за восемь месяцев текущего года среди зарегистрированных новорожденных был 4961 мальчик, что на 712 (12,6%) меньше, чем годом раньше. Впрочем, за восемь месяцев 2023 года в Латвии зарегистрированы 18 315 умерших, что на 2177 (10,6%) меньше, чем за восемь месяцев 2022 года, когда были зарегистрированы 20 492 умерших.

Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

Еще в 2021 году местные эксперты охарактеризовали демографическую ситуацию в Латвии как худшую за столетие. Пару месяцев назад финансовый и налоговый эксперт Латвийской конфедерации работодателей Янис Херманис рассказал, что в стране неуклонно сокращается количество людей репродуктивного возраста, особенно в младших возрастных группах (20–24 года, 25–29 лет). Всего на 1 августа 2023 года в Латвии, по официальным данным, проживали 1 млн 882 тыс. человек. При этом на момент выхода из СССР в республике насчитывалось свыше 2,6 млн. На момент вступления государства в Евросоюз в 2004-м — менее 2,3 млн.

В чем причина столь бедственного положения? Дело в том, что многие латвийцы не видят для себя будущего на родине — и либо воздерживаются от того, чтобы заводить детей, либо заводят их, уже перебравшись жить в другие страны. «В Латвии человек НЕ является ценностью. Ноль. Ничего, что большая часть латышского народа уехала за границу, уехали врачи, а молодежь, дети говорят моему поколению, что не вернутся в Латвию, внуки рождаются за границей. А тут — до сих пор жадно сдирают кожу с оставшихся в Латвии латышей до костей», — пишут в сети жители республики.

«Патриоты» рассержены

Сейчас в Латвийской Республике не хватает рук в любой отрасли — от уборщиков и разнорабочих до ИТ-специалистов и строителей. По данным Государственного агентства занятости, количество вакансий увеличивается с каждым годом. Если в середине лета 2021-го в стране более трех месяцев незаполненными оставались 4062 вакансии, или 20,1%, то в этом году — уже 10 118 (41,3%). Тем не менее прошлый, 2022 год выдался для Латвии в этом плане особенным: численность ее населения выросла на 15 с лишним тысяч человек. Речь, разумеется, идет о беженцах с Украины. Но этих 15 тысяч явно не хватает для того, чтобы решить демографические проблемы Латвии.

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Прежний премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, оставивший свой пост в августе, предупреждал, что без ввоза гастарбайтеров не обойтись — альтернативой может стать лишь повышение пенсионного возраста до 70 лет, а то и полная отмена пенсий. Однако эта горькая правда приводит в бешенство радикальных националистов, сторонников «латышской Латвии». Недавно на портале Pietiek.com был опубликован манифест латвийских «рассерженных патриотов», которых не устраивает стратегия, выбранная нынешним правительством в отношении стоящих перед Латвией проблем. Суть воззвания, которое подписали 143 «патриота», сводится к тому, что новая миграционная политика «не совместима с интересами латышской нации».

По мнению подписантов, основным принципом защиты латышской нации является установление и защита непроницаемых рубежей, распространяющихся как на физические границы государства, так и на «языковые, культурные и моральные границы» Латвии. «Патриоты» жестко требуют от государства, чтобы оно способствовало дальнейшему повышению статуса латышского языка, не допускало ввоза дешевой рабочей силы и не потакало «сиюминутным интересам отдельных экономических групп». При этом еще шесть лет назад демограф, руководитель рижского бюро Международной организации по миграции Илмарс Межс заявил изданию Latvijas Avīzе, что при сохранении нынешних тенденций через 100 лет в стране вовсе не останется латышей. Межс подчеркивает, что латыши смогут сохраниться, как народ только в случае, если в каждой семье будет по крайней мере два, а лучше три ребенка. Однако сейчас, спустя шесть лет, два–три ребенка в каждой латышской семье стали еще более недостижимой целью, чем в 2017 году.

В августе в сейме Латвии была создана новая правящая коалиция, организованная партией «Новое единство», Союз «зеленых» и крестьян и «Прогрессивные» — и, соответственно, новое правительство. Либеральные «Прогрессивные» сменили в коалиции радикальную партию Национальный блок, ратующую за построение «латышской Латвии». Новый премьер Эвика Силиня заявила, что готова продолжать политику своего однопартийца по «Новому единству» Кришьяниса Кариньша. Одновременно минэкономики приступило к подготовке нормативной базы для реформы латвийского рынка труда — дабы смягчить ныне действующие на нем суровые правила ввоза гастарбайтеров (в настоящее время предписывается, что иностранный рабочий должен получать среднюю по отрасли зарплату, что делает ввоз иностранцев нерентабельным).

Националисты «топят» Латвию

При этом, судя по заявлениям латвийских чиновников, они уже в куда меньшей степени рассчитывают на украинский ресурс. Те жители Украины, кто имел право ее покинуть, уже давно выехали и расселились по разным странам ЕС. Остается рабочая сила из стран третьего мира — Азии и Африки. Но и здесь возникает интересная коллизия. Жители этих стран уже сейчас рвутся в Латвию с белорусской территории — и латвийские пограничники встречают их дубинками и электрошокерами, что с начала года уже привело к смерти 13 беженцев.

В Риге заявляют, что будут приглашать только «квалифицированную рабочую силу» и только на строго определенный срок — после окончания действия контракта иностранец должен будет уехать под угрозой штрафа и выдворения. В качестве положительного примера приводится Германия, широко привлекающая медсестер из других государств — например, из Филиппин. Однако даже такие жесткие условия вызывают несогласие радикалов из Нацблока. К «счастью» для них, «удачно» подвернулось обострение израильско-палестинского конфликта. На руку националистам пришлись и факты стычек иностранных студентов в латвийских вузах.

Фото: REUTERS/REUTERS/Ints Kalnins

Так, на днях гражданка Израиля, обучающаяся в Рижском медицинском университете имени Паула Страдыня, рассказала, что в последнее время студенты-евреи стали часто получать угрозы. «Иностранные студенты участвуют в антисемитских акциях, особенно студенты из Швеции. Есть примерно 150 человек, которые публикуют в соцсетях посты, разжигающие ненависть», — сообщила израильтянка. Студентам-евреям не удается избежать контактов с обучающимися с ними в одном вузе пропалестинскими активистами, а это оборачивается конфликтными ситуациями. Израильтянка пожаловалась, что администрация вуза игнорирует данную проблему, «закрывая глаза на антисемитские настроения».

В эти дни настоящим героем почувствовал себя парламентарий от нацрадикалов Янис Домбрава, еще несколько лет назад объявивший войну рижским кебабным. По мнению Домбравы, в этих заведениях сплошь и рядом работают «лжестуденты» из стран Азии и Африки. В свою очередь, оппозиционный «Объединенный список» выражает недовольство тем, что министр здравоохранения Хосам Абу Мери (этнический ливанец) зазывает в страну студентов-палестинцев. А латышская поэтесса Лиана Ланга, известная своей борьбой за искоренение русского языка в публичном пространстве, вручила сейму и кабинету министров воззвание в «защиту латышской нации» и против миграции.