Радужные перспективы: Латвию принудили к однополым бракам

Сейм Латвии минимальным перевесом голосов принял в окончательном чтении закон о введении в стране института гражданских партнерств. За этим обтекаемым выражением скрывается узаконивание однополых браков, которое власти много лет пытались навязать латышам. Сделать это сразу мешало сопротивление общества, относящегося в массе своей к навязываемой толерантности крайне негативно. И даже сейчас парламентская оппозиция пытается сохранить неприкосновенность традиционной семьи, для чего намерена воззвать к народному мнению. Подробности — в материале «Известий».

Невидимые сети

До самого последнего времени Латвия являлась одной из шести стран ЕС (наряду с Литвой, Румынией, Польшей, Словакией и Болгарией), в которых не признавались браки или партнерства лиц одного пола. И это неудивительно: латыши всегда были настроены крайне консервативно в вопросах семьи и брака. Однако в этой стране еще с 2005 года, когда в Риге состоялся первый гей-парад (подавляющее большинство его участников приехали из других государств ЕС), ведется непрерывная тайная и открытая работа по изменению массового сознания. В умы людей усиленно внедряется мысль о том, что быть представителем ЛГБТ, вступать в гей-браки и менять пол — модно, смело и прогрессивно.

Первые ЛГБТ-шествия в Риге приходилось проводить под усиленной охраной полиции, дабы оградить их участников от гнева разъяренных рижан. Западноевропейская пресса в ту пору много рассказывала об «угнетениях», которым подвергаются латвийские геи. Один из многих примеров: в 2018 году нидерландские гомосексуалисты Нильс Хейстер и Джонатан Купен, приехавшие в Ригу на гей-парад, подняли форменный скандал, пожаловавшись прессе на откровенно недружественный прием. «У моего друга более темная кожа, и это сразу привлекло внимание. Прозвучали обидные комментарии, и его сфотографировали. Всё становилось хуже и хуже. В нас летели пустые бутылки, на нас кричали. Мы не понимали, что нам говорят, но было ясно, что всё это угрожающе. Бармен проигнорировал заказ моего друга. Мы отправились в гостиницу и больше не осмеливались оттуда выйти», — рассказал Хейстер в интервью изданию Algemeen Dagblad.

Фото: Global Look Press/Edijs Palens

Ежегодное резюме организации сексуальных меньшинств ILGA Europe, опубликованное в феврале 2020-го, гласило, что из всех стран ЕС именно Латвия отличается наиболее недружественным отношением к гомосексуалистам, лесбиянкам и прочим секс-меньшинствам. Также и согласно результатам исследования Европейской комиссии Eurobarometer, проведенного в 2019 году, отношение жителей Латвии к извращенцам было одним из самых отрицательных в ЕС. На тот момент только 24% респондентов из Латвии были согласны с идеей разрешить однополые браки. Это оказалось на 45 процентных пунктов меньше среднего показателя по ЕС. Имевшие в предыдущие годы неоднократные попытки протолкнуть в сейме законодательное признание гей-браков неизменно отвергались парламентским большинством. Сторонники традиционной семьи при этом неизменно ссылались на Конституцию Латвии, где указывается, что брак — это союз мужчины и женщины.

Однако все эти годы параллельно с обработкой народа велась и реконструкция правящей элиты. Ряд влиятельных латвийских политиков успели посотрудничать со структурами Джорджа Сороса, становились стипендиатами соросовских программ, после чего превращались в горячих сторонников толерантности. Огромным «успехом» стал каминг-аут, который в 2014 году сделал тогдашний министр внутренних дел Эдгар Ринкевич, открыто объявивший себя приверженцем однополой любви. Кстати, на тот момент Ринкевич стал первым в мире «официальным» министром-гомосексуалистом. Этим он обеспечил себе «непотопляемость» (непрерывно просидел в министерском кресле более десяти лет) и стал ходячей рекламой «прогресса».

Традиционалисты против гомосексуализма

В течение нескольких последних лет Латвию возглавлял тандем президента Эгила Левитса (выходца из Германии) и премьер-министра Кришьяниса Кариньша (выходца из США). Оба — видимо, выполняя задачу, поставленную им кураторами, — неуклонно заявляли о своей решимости сделать Латвию толерантной. И вот в 2020 году власти сумели добиться решения Конституционного суда государства, постановившего, что «понятие семьи следует распространить не только на юридически образованную, но и на фактическую семью». После этого президент Левитс потребовал от парламента разработать соответствующие поправки к законодательству.

Фото: Global Look Press/Judith Thomandl

Сопротивление наступлению «голубых» возглавила партия «Национальный блок». В июне 2021 года, накануне состоявшегося тогда в Брюсселе заседания Евросовета (саммит глав правительств — стран ЕС), Кариньш и еще 16 премьеров стран ЕС в открытом письме осудили принятый в Венгрии закон, запрещающий заниматься гомосексуальной пропагандой среди несовершеннолетних. Этот поступок Кариньша возмутил националистов. «Сейчас мы видим, как Венгрию осуждают за принятие закона, который защищает детей и их образование. Мы не имеем права вмешиваться в работу венгерского законодательного органа и определять, что должно делать другое демократически избранное парламентское государство Европейского союза», — сообщил председатель «Нацблока» Райвис Дзинтарс.

Тогда же состоящий в рядах «Нацблока» мэр города Огре Эгил Хелманис принял решение продемонстрировать солидарность с Венгрией. Он выложил в соцсети фотографию арочного пешеходного моста в Огре, подсвеченного в цветах венгерского флага. «В эти дни в публичном пространстве начались дискуссии, которые в очередной раз затрагивают важные, основные ценности. Некоторые чиновники на международном уровне стараются создать впечатление о позиции Латвии. Однако государство — это в первую очередь народ, граждане. И это тот случай, когда я осмелюсь утверждать, что мнение большинства людей противоположно тому, что говорят руководящие лица», — пояснил Хелманис.

В мае прошлого года сейм Латвии должен был рассмотреть законопроект о гражданских партнерствах, переданный юридической комиссией парламента на окончательное чтение. Но до рассмотрения законопроекта дело тогда не дошло — снять вопрос о нем с повестки дня попросил «Национальный блок». Месяцем позже, когда в стране проходила очередная ежегодная «неделя прайда», ее участники громко жаловались, что парламент так и не принял закон об однополых браках и, соответственно, каждая пара, заключившая подобный «брак», вынуждена добиваться его признания через суд в индивидуальном порядке. «Латвийские суды признали наличие семейных отношений у трех однополых пар», — заявил, открывая неделю «Рижского прайда – 2022», член правления ЛГБТ-организации «Мозаика» Каспар Залитис.

Фото: Global Look Press/Arne Dedert

Так, в марте этого года две латвийские женщины-дипломата — посол в Венгрии Агнесе Калниня и посол при ОБСЕ, ООН и других международных организациях в Вене Катрина Кактиня — добились в латвийском суде вердикта о том, что их отношения считаются «семьей». Со своей стороны, недавно противники толерантности сумели добиться удаления из школьных библиотек Латвии поступивших туда пособий для детей по смене пола. Но это оказалось последним успехом консерваторов. В июне 2023 года сейм Латвии большинством голосов выбрал министра-гея Ринкевича в президенты государства, заявившего, что будет добиваться внесения однополых браков в законодательство.

Последний и решительный бой

А в августе 2023 года в Латвии сменился состав правящей коалиции. Из нее вышел «Национальный блок», объявивший о непреодолимых разногласиях с премьерской партией «Новое единство», зато вошла партия «Прогрессивные». Ее организовал в свое время политик Роберт Путнис — весьма примечательная личность. В свое время Путнис возглавлял НКО «Общество за открытость Delna», тесно сотрудничавшее с фондом Джорджа Сороса «Открытое общество». И Путнис — открытый гомосексуалист, четыре года назад зарегистрировавший в Германии брак со своим «мужем».

Новое правительство, которое возглавила член «Нового единства» Эвика Силиня, в числе своих первоочередных задач, которые должны быть решены до конца этого года, обозначила «правовое признание партнерских отношений». На рассмотрение сейма вновь поступил законопроект, вводящий новый способ юридического закрепления отношений между двумя взрослыми людьми — партнерство. Партнерство смогут заключать, в частности, однополые пары. Люди, скрепленные данным типом отношений, получат, например, право принимать решения, касающиеся лечения партнера (если он не в состоянии самостоятельно заботиться о себе или свободно выражать свою волю), получат право на начисленные на партнера, но не выплаченные до его смерти суммы пенсии, а также на льготы по налогам в отношении взаимных подарков и займов.

Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

Сторонники законопроекта доказывали, что это тот минимум, который необходимо утвердить в любом случае, дабы не выглядеть совсем уж отсталыми на фоне большинства других стран Евросоюза. Глава латвийского минюста Инесе Либиня-Эгнере напоминает, что за 24 года в Латвии имели место уже восемь неудачных попыток узаконить однополые браки. «Я надеюсь, что на этот раз, в девятый раз за 24 года, данный вопрос будет решен», — сказала Либиня-Эгнере в эфире латвийского телевидения.

Многолетняя промывка мозгов вкупе с естественным процессом смены поколений начали давать свои плоды. В этом году был проведен новый опрос — свое мнение о создании института гражданского партнерства высказали жители Латвии в возрасте от 18 до 65 лет. Две пятых (43%) опрошенных жителей заявили, что возможное введение партнерских отношений оценивают положительно (23% — положительно, 20% — скорее положительно), но примерно столько же респондентов (42%) выразили отрицательное отношение (12% — скорее негативно, 30% — негативно). 15% опрошенных не смогли высказать конкретное отношение к данной законодательной инициативе.

Окончательное юридическое признание однополых браков стало возможным благодаря смене позиции консервативного прежде Союза зеленых и крестьян. Раньше для принятия законопроекта «Новому единству» (26 депутатов) и «Прогрессивным» (10 парламентариев) не хватало голосов в парламенте. Но 16 депутатов от СЗК дали сторонникам гей-браков то необходимое им простое большинство, необходимое для утверждения закона о партнерствах. Оппозиция в парламенте, однако, оружия не сложила. Противники признания гомосексуальных союзов указывают как на «разрушение нравственности», так и на то, что, согласно последним данным, демографическая ситуация в Латвии самая плохая за сто лет.