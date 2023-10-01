Настоящих буйных мало: полиция Латвии страдает от кадрового голода

Глава латвийского МВД Рихард Козловскис жалуется на кризис, наблюдаемый в правоохранительной системе. Людей не хватает буквально ни на что — латвийцы считают зарплаты и условия труда местной полиции совершенно неподобающими и оттого не желают вступать в ее ряды. Пока Латвию спасает от взрывного роста криминальной активности то, что самые активные и опасные преступники перебираются в другие страны ЕС. А тем временем власти Латвии находят немногочисленным полицейским новые рабочие задачи — например, привлекать к ответственности тех, кто осмелится публично поздравлять друг друга с советскими праздниками. Подробности — в материале «Известий».

Многолетний кризис

Кризис в правоохранительной системе Латвии возник не сегодня и даже не вчера. Еще в начале 2012 года бывший глава государственной полиции Латвии Алдис Лиелюксис заявлял, что ситуация в этом ведомстве крайне тревожная, а качество работы стражей порядка оставляет желать лучшего. В качестве одной из причин этого Лиелюксис назвал увольнение большого количества опытных сотрудников. Это стало результатом затеянной в 2009 году реформы — тогда Латвия переживала жесткий финансово-экономический кризис и в правительстве решили снизить затраты на содержание полиции.

В то время в латвийской прессе много писали о том, что часто полицейские предпочитают увольняться и ехать гастарбайтерами в Западную Европу. Один из ярких примеров такого рода показал начальник дорожной полиции Лиепаи Мадарс Клейнбергс. Перед отставкой он рассказал прессе, что во время отпуска он ездил в Данию — работать на звероферме. По его словам, будучи шкуродером в Дании, экс-полицейский получал больше, чем работая на достаточно высокой должности у себя на родине. Клейнбергс пояснил, что, потрудившись на работах, не требующих высокой квалификации, и подучив язык, он со временем сможет претендовать и на место в правоохранительных структурах этой страны, а в Латвии он достойной жизни для себя не видит.

Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

Из-за явной невозможности прокормить свои семьи значительная часть латвийских полицейских в свободное от основной работы время вынуждена подрабатывать где придется. Ранее глава латвийского полицейского профсоюза Агрис Суна говорил, что около 400 членов этой организации зарегистрировали в органах социальной опеки свои семьи как малоимущие. Поскольку же говорят и пишут об этом очень много, количество людей, желающих работать в полиции, уже многие годы является явно недостаточным. Правительство столь же долго обещает решить проблемы полицейских, но на практике делать это не торопится.

В условиях острого недостатка людей латвийские органы столкнулись еще с одной проблемой — резкое падение образовательного уровня у желающих работать в системе МВД. В октябре 2015 года генеральный прокурор Латвии Эрик Калнмейерс заявил в эфире передачи телеканала LTV «Утренняя панорама», что уровень образования многих кандидатов на получение должности в его ведомстве просто шокирует. Калнмейерс сообщил, что проводился конкурс на вакантные места в районных прокуратурах Латвии. При этом на каждое из них претендовали 13 человек, что достаточно много. Однако из 102 претендентов тест на общую эрудицию, который не содержал ни одного юридического вопроса, прошли всего 24 человека.

Тотальная нехватка людей

Ныне в полиции не хватает сотрудников даже для работы регулировщика или конвоира. Инспектора жалуются, что на каждом из них «повисло» огромное количество дел. По словам полицейских, сейчас их спасает то, что в силу общих процессов региональной депопуляции значительная часть их «клиентуры» тоже разъехалась по другим странам. В частности, об этом заявил в интервью изданию Latvijas Avīze прежний начальник латвийской полиции Интс Кюзис: «Латвия начала экспортировать преступность — часть из наших правонарушителей поехали искать счастья за границу. К примеру, мы сейчас практически покончили с кражами металла и нелегальными пунктами по приему металлолома — но зато во многих западных странах это стало настоящей проблемой».

Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

Впрочем, как признавал Кюзис, демографический кризис всё же не может полностью сделать за стражей правопорядка их работу. «Несмотря на экспорт преступности, у нас ее уровень не снижается настолько, насколько можно было ожидать. Опять же растет число рецидивов — чаще преступления стали совершать люди, которые уже ранее грешили. Мы всё больше и больше ловим воров, уже осужденных за кражи 4−5 раз», — отмечал главный полицейский Латвии. В свою очередь, нынешний латвийский министр внутренних дел Рихард Козловскис, отвечая на вопрос о самой важной проблеме в системе МВД на данный момент, указывает на кадровые вопросы. «К сожалению, отсутствие полного штата во всех службах. Я вижу, что за последние пять лет, например, процент некомплекта в государственной пожарно-спасательной службе увеличился. Также в государственной полиции нехватка кадров приближается к 30%», — признается Козловскис.

Министр подчеркивает, что в повышении зарплат нуждаются не только работники полиции, но и сотрудники прокуратуры и судов. Помимо повышения заработной платы необходимо, как считает Козловскис, улучшить и социальные гарантии для его подчиненных, введя для них, например, компенсацию за жилье. «Нужно смотреть, как мы можем двигаться в этом направлении. Конечно, я осведомлен о реальной ситуации с бюджетом», — заявил глава МВД.

Другие высокопоставленные сотрудники латвийского МВД подтверждают неутешительные цифры, приводимые их шефом. В ноябре прошлого года нынешний глава латвийской госполиции Армандс Рукс сообщил, что в Риге некомплект сотрудников правоохранительных органов составляет почти 40% — невостребованными остаются более 1600 вакансий. Причины, по словам Рукса, простые: низкая заработная плата при изнурительном труде. «Мы не можем просить человека годами быть добрым, позитивным, мотивированным, если у него низкая зарплата, а условия труда местами, мягко говоря, ужасные. Необходимо исправлять это на государственном уровне», — потребовал Рукс.

Фото: Global Look Press/dpa/Frank Hammerschmidt

В 2022 году к службе в рядах латвийской полиции приступили 150 новобранцев. Это больше, чем в предыдущие годы, но всё же недостаточно, чтобы хотя бы полностью компенсировать то количество сотрудников, что уволились со службы в том же 2022-м. «25 лет назад в госполиции было 12 тыс. полицейских — в полтора раза больше, чем сейчас», — отмечает Рукс. Он добавляет, что уходят «подготовленные люди, с профессиональным опытом, образованные, лучшие специалисты в полицейской сфере». О размере же заработной платы Рукс говорит так: «Самый низкий уровень — €730. Прибавка в размере €100 не будет достаточным решением. Но даже если выделить всем 6 тыс. наших сотрудников дополнительно по €100, на это нужно изыскать в госбюджете еще 13 млн».

Новые обязанности латвийских полицейских

Недавно госсекретарь МВД Латвии Дмитрий Трофимов, отвечая на вопрос журналистов о конкретной причине, по которой латвийцы не хотят работать в полиции, затруднился с четким ответом. «На этот вопрос нет единого ответа. Это стечение обстоятельств. Речь идет о рабочей среде, об участках, где работники могут находиться в безопасных для себя условиях, о соответствующей оплате труда, о мотивирующей системе обучения. Вот этот комплекс обстоятельств», — подчеркивает Трофимов. И действительно, полицейские жалуются, что условия их труда далеки от комфортных: участки годами не ремонтируются, мебель обшарпана, не хватает даже исправных стульев.

Армандс Рукс сообщил, что полиция намерена оптимизировать свою структуру таким образом, чтобы сократить количество вакансий, которые в любом случае никогда не заполнить. «В настоящее время у нас более 1600 вакансий, мы планируем сократить их примерно на тысячу. Поскольку на данный момент мы видим, что заполнить их нереально, будем реалистами», — сообщал Рукс в ноябре. По его словам, в результате проведенной оптимизации один и тот же человек сможет не только ответить на вызов, но и принять свидетельские показания — и самостоятельно начать процесс расследования, не дожидаясь приезда коллег. В результате, по словам Трофимова, «одни и те же люди смогут реагировать на большее количество событий».

На границе Латвии с Белоруссией Фото: Global Look Press/dpa/Alexander Welscher

Недостаток людей в полиции уже оборачивается конкретными проблемами для населения Латвии. На днях власти республики распорядились закрыть один (в Силене) из двух пограничных переходов, посредством которых латвийцы могли ездить в Белоруссию. Обозлившиеся жители латвийских приграничных регионов утверждали, что в Риге пошли на этот шаг, чтобы помешать латвийцам, пользуясь правами безвизового въезда, введенного в прошлом году президентом Александром Лукашенко, посещать Белоруссию и насыщать ее экономику своими деньгами. Этот нюанс латвийские власти, конечно, тоже имели в виду, но основная причина, видимо, заключается в другом. Многие беженцы из стран третьего мира используют Белоруссию в качестве транзитной территории, пытаясь оттуда пробраться в Западную Европу, в том числе и через Латвию.

При этом из-за недостатка людей в МВД получается, что Латвия не может надежно защитить себя от нашествия нелегальных мигрантов. Недавно Рихард Козловскис заявил на заседании правительства, что закрытие погранперехода в Силене позволит перебросить пограничников для охраны так называемой зеленой границы. Сейчас на дальних подступах к границе службу несут сотрудники латвийской муниципальной полиции, на ближних — государственной полиции. Но те и другие — непрофессионалы, они не понимают и не владеют спецификой профессии пограничника. Максимум, на что они способны, — это проверять документы у водителей, на транспортные средства и грузы. Погранпереход пришлось закрыть, чтобы высвободить дополнительные силы на ловлю нелегалов.

Полицейское оцепление вокруг памятника воинам Советской Армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn