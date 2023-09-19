Латвия закроет один из пограничных пунктов пропуска на границе с Белоруссией

Латвия закроет пограничный пункт пропуска «Силене» на границе с Белоруссией 19 сентября с 20:00, сообщил белорусский госпогранкомитет на сайте.

«По официальной информации латвийской стороны, с 20:00 19 сентября функционирование погранперехода Силене (с белорусской стороны Урбаны) будет безосновательно прекращено в одностороннем порядке», — сказано в сообщении.

Ведомство отмечает, что пограничный переход будет закрыт на неопределенный срок.

После закрытия данного пункта пропуска пересечение границы с Латвией будет возможным только через единственный функционирующий латвийский погранпереход «Патерниеки».

Ранее в этот день сообщалось, что Латвия временно закрыла контрольно-пропускной пункт «Силене». Отмечается, что приостановка связана с притоком нелегальных мигрантов. В свою очередь, госпогранкомитет Белоруссии заявил, что латвийская сторона не уведомляла о данной мере.

До этого, в середине августа, стало известно что Литва, Латвия и Польша обсуждают возможность коллективного решения о полном закрытии границы с Белоруссией.

Летом 2021 года Латвия, Литва и Польша заявили, что столкнулись с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. На фоне этого в Литве объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне, а также начали устанавливать стену. Власти Латвии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов.