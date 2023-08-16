Страны Балтии и Польша обсудят вопрос закрытия границы с Белоруссией

Литва, Латвия и Польша обсуждают возможность коллективного решения о полном закрытии границы с Белоруссией, соответствующий вопрос поднимут на повестку дня на уровне глав МВД 28 августа. Об этом в среду, 16 августа, сообщила журналистам министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

По ее словам, уже идет подготовка схемы действий по закрытию границы на техническом уровне, а на политическом пройдет совещание глав МВД в польской Варшаве.



«Расставим все акценты в вопросе о том, как должны выглядеть наши синхронизированные действия», — передает слова министра BNS.

Вместе с тем правительство Литвы приостанавливает работу двух из шести контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Белоруссией. Такое решение приняли 16 августа на заседании, информирует портал Lrytas.



Кроме того, 8 июля стало известно, что Литва в одностороннем порядке закрыла пограничный переход Мядининкай на белорусской границе. Спустя месяц командование погранслужбы Польши сообщило, что на границу с Белоруссией направят дополнительно 1 тыс. военных.



Летом 2021 года Латвия, Литва и Польша столкнулись с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. В связи с чем в Литве в начале июля объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне, а также начали устанавливать стену. Власти Латвии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов.