Польша перебросит на границу с Белоруссией еще тысячу военных
По просьбе командования погранслужбы Польши на границу с Белоруссией будет направлена дополнительно 1 тыс. военных. Об этом сообщили в польском минобороны во вторник, 8 августа.
«В связи с динамичной ситуацией на польско-белорусской границе и просьбой командующего пограничной службой усилить участие в охране границы, министр национальной обороны (Мариуш Блащак. — Ред.) приказал выполнить просьбу и направить дополнительных солдат, назначенных для патрулирования польско-белорусской границы», — цитирует заявление оборонного ведомства портал Wirtualny Nowy Przemysł.
Отмечается, что накануне главнокомандующий погранслужбы Польши генерал-майор Томаш Прага обратился в минобороны с просьбой перебросить еще тысячу солдат к польско-белорусской границе. В настоящее время там находится около 2 тыс. польских военнослужащих.
1 августа в минобороны Польши заявили, что страна увеличит количество войск на линии с Белоруссией из-за якобы нарушения белорусскими вертолетами польских воздушных границ. В МИД Белоруссии, в свою очередь, указали на то, что данные объективного контроля польская сторона по этому вопросу не предоставила. Там подчеркнули, что Варшава была заранее уведомлена Минском о приграничных полетах.
Еще в конце июля полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» отмечал, что Польша агрессивно ведет себя в отношении Белоруссии, постоянно создает предпосылки к нарастанию угрозы на границе.