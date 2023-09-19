В Белоруссии прокомментировали информацию о закрытии пункта пропуска с Латвией

Латвия не уведомляла Белоруссию о приостановке работы пункта пропуска «Силене» на границе, заявил 19 сентября белорусский госпогранкомитет в Telegram-канале.

«Госпогранкомитет сообщает, что в настоящее время официального уведомления относительно приостановки работы пункта пропуска «Силене» <...> от латвийской стороны не поступало», — сказано в сообщении.

Ведомство отметило, что пункт пропуска «Урбаны» с белорусской стороны продолжает работать.

Ранее в этот день сообщалось, что Латвия временно закрыла один из двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Белоруссией. Отмечается, что приостановка связана с притоком нелегальных мигрантов.

До этого, в середине августа, стало известно что Литва, Латвия и Польша обсуждают возможность коллективного решения о полном закрытии границы с Белоруссией. В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти этих стран таким решением сделают хуже только себе и своим гражданам. По его словам, он не совсем понимает решения Литвы и Латвии, которые, последовав опасному тренду, начали «бежать впереди паровоза и хотят выпендриться».

Летом 2021 года Латвия, Литва и Польша заявили, что столкнулись с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. На фоне этого в Литве объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне, а также начали устанавливать стену. Власти Латвии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов.