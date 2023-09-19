Латвия приостановила работу одного из двух КПП на границе с Белоруссией

Латвия временно закрыла один из двух контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Белоруссией из-за притока нелегальных мигрантов. Речь идет о погранпереходе Силене, о чем сообщила телекомпания LSM во вторник, 19 сентября, со ссылкой на проект распоряжения, одобренный латвийским правительством.

«В целях обеспечения неприкосновенности государственной границы и предотвращения угрозы государству, связанной с нелегальной миграцией, приостановлена ​​работа пункта пропуска Силене на латвийско-белорусской границе», — говорится в сообщении.

За последние шесть дней сотрудники латвийской госпогранслужбы предотвратили 894 попытки незаконно пересечь латвийско-белорусскую границу. Фактически, согласно аннотации к проекту указа о закрытии КПП, «давление нелегальной иммиграции за короткий период утроилось».

Работу на границе продолжает единственный оставшийся незакрытым пункт пропуска — Патерниеки.

До этого, в середине августа, стало известно что Литва, Латвия и Польша обсуждают возможность коллективного решения о полном закрытии границы с Белоруссией. После этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти этих стран таким решением сделают хуже только себе и своим гражданам. По его словам, он не совсем понимает решения Литвы и Латвии, которые, последовав опасному тренду, начали «бежать впереди паровоза и хотят выпендриться» .

Безвизовый въезд в Белоруссию для граждан Литвы и Латвии действует с 15 апреля 2022 года, с июля текущего года он распространился также на жителей Польши.

Летом 2021 года Латвия, Литва и Польша заявили, что столкнулись с нелегальной миграцией с территории Белоруссии. В связи с чем в Литве объявили экстремальную ситуацию на государственном уровне, а также начали устанавливать стену. Власти Латвии, в свою очередь, ввели режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва нелегальных мигрантов.