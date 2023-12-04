Власти латвийского Огре намерены запретить салюты в Новый год по московскому времени

Муниципалитет латвийского города Огре рассматривают запрет на запуск фейерверков в Новый год в иное время, кроме как в период с 00:00 по 1:00 1 января. Об этом 3 декабря сообщает издание Delfi со ссылкой на проект соответствующего документа.

«В муниципалитете было замечено, что использование пиротехнических изделий начинается в новогоднюю ночь уже в 23:00 (00:00 мск), что свидетельствует о взглядах определенных общественных групп, которые не совпадают с ценностями большей части латвийского общества. Поэтому, принимая во внимание стратегические принципы и приоритеты, в проекте обязательных правил установлена отдельная норма, предусматривающая период 31 декабря, когда можно использовать пиротехнические изделия», ― гласит пояснительная записка документа.

Латвийское издание также напомнило, что нарушителей правил оборота пиротехнических изделий могут обязать оплатить штраф. Для физических лиц сумма взыскания варьируется от €35 до €350 (примерно от 3,4 тыс. до 34 тыс. рублей), а размер штрафа для юрлиц составляет до €1,4 тыс. (порядка 137 тыс. рублей).

Ранее, 8 июля, государственная полиция Латвии начала рассылать письма с уведомлениями о возбуждении административных дел за поздравления с Днем Победы. Рассылку получили как минимум десятки граждан Латвии, проживающих в стране и за рубежом. Получившие письма рассказали, что полиция ссылается на мониторинг соцсетей, проведенный службой государственной безопасности.

В День Победы, 9 мая, правоохранительные органы Латвии задержали шесть человек за возложение цветов к местам демонтированных памятников советских времен, а также за демонстрацию «враждебной символики».

В ночь на 31 октября 2022 года в латвийском Даугавпилсе снесли обелиск с лицами советских солдат. Власти города назвали объект «прославляющим тоталитарные режимы». При этом 31 декабря главным итогом 2022 года для жителей столицы Латвии мэр Риги Мартиньш Стакис назвал снос памятников воинам СССР.