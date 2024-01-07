Politico указала на возможное назначение Орбана на пост главы Евросовета

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может на полгода возглавить Евросовет, если главы стран Европейского союза (ЕС) не выберут до июля другого преемника для уходящего председателя органа Шарля Мишеля. О такой возможности 7 января напомнила газета Politico.

Незадолго до этого нынешний глава Евросовета Мишель объявил, что примет участие в выборах в Европарламент и досрочно оставит свой пост 16 июля ради кресла евродепутата. Таким образом, в случае отсутствия преемника председательство в порядке ротации перейдет к венгерской стороне, отметило издание.

«Этот сценарий — бесконтрольное правление Орбана в Совете в течение шести месяцев непосредственно после европейских выборов 2024 года — то, чего большинство из лидеров других 26 стран ЕС отчаянно хотели бы избежать, учитывая усиление напряженности между ними и Орбаном», — говорится в публикации.

Среди примеров подобных разногласий авторы упомянули несогласие Орбана с позицией ЕС по Украине, а также претензии объединения к венгерскому законодательству.

По этой причине журналисты предполагают, что главы европейских государств попытаются согласовать замену Мишелю на встречах 17 июня и 28–28 июня, которые пройдут вскоре после выборов в Европарламент.

Накануне венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что будущая архитектура европейской безопасности невозможна без участия России и решающую роль в спорах на эту тему должен сыграть Евросоюз. Кроме того, он повторил позицию правительства Венгрии о необходимости скорейшего прекращения огня и урегулирования ситуации за столом переговоров.

Ранее, 23 декабря, Орбан заявил, что его тошнит от попыток Брюсселя навязать Будапешту ошибочные решения по многим вопросам, в частности по Украине. Венгерский лидер выразил мнение, что в последние годы ЕС неуклонно слабеет. В этой связи Орбан надеется на итоги предстоящих выборов в Европарламент.

Днем ранее Орбан заявил, что ЕС не готов к приему Украины в объединение, потому что неясны актуальные показатели численности населения страны, и указал на наличие большого количества внутренних проблем, которые могут отразиться на всех странах союза.

В середине декабря в Брюсселе прошла встреча, посвященная членству Украины в ЕС и оказанию ей помощи. На ней Венгрия блокировала выделение Киеву €50 млрд. На этом же саммите ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не участвовал в принятии этого решения, покинув зал заседания на время обсуждения.