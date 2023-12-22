Орбан усомнился в готовности ЕС принять Украину в объединение

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан порекомендовал Брюсселю еще раз убедиться в готовности Евросоюза (ЕС) принять Украину в объединение, учитывая нынешнее положение страны. Об этом в четверг, 21 декабря, он заявил венгерскому телеканалу Hír TV.

«Решение [о переговорах по вступлению Украины в ЕС] принесет много вреда. Мы [ЕС] не подготовлены. Мы не знаем актуальные показатели численности [украинского] населения», — указал он.

Кроме того, Орбан отметил, что наличие у Украины серьезных проблем в разных сферах помешает дальнейшему развитию Евросоюза, если страна всё же станет новой страной – членом объединения.

«Мы говорим о стране [Украине], на территории которой находятся российские военные. Их мы тоже будем принимать [в ЕС]?» — уточнил Орбан.

20 декабря Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС обойдется государствам-членам в €150–190 млрд. По его словам, в случае приема Украины в ЕС экономика Евросоюза будет раздавлена, потому что Украина будет претендовать на получение помощи в объеме, который сейчас получают страны Центральной Европы, включая Венгрию.

Ранее, 13 декабря, первый зампред комитета российской Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что вступление Украины в ЕС «затянет удавку на шее страны». Так он прокомментировал высказывание Орбана о том, что Евросоюз совершит ужасную ошибку, приняв Украину в свой состав, и Будапешт собирается этому помешать.

До этого, 8 декабря, Орбан заявил, что ЕС не готов и не может принять Украину в сообщество по нескольким причинам, самая главная из которых — то, что Украина является одной из самых коррумпированных стран мира. Политик также подчеркнул, что не намерен способствовать «плохому решению» ЕС по данному вопросу.

После, 10 декабря, премьер-министр Эстонии Кая Каллас в преддверии саммита в Брюсселе 14–15 декабря, на котором будет обсуждаться вопрос о начале переговоров по членству Украины в сообществе, отметила, что единство ЕС всë сложнее сохранить на фоне конфликта на Украине. Политик сообщила, что разговаривала с Орбаном, выступающим против вступления Украины в ЕС, и ей не удалось его переубедить.

Политолог Дмитрий Солонников в разговоре с «Известиями» заявил, что вступление Украины в ЕС нереалистично из-за высокой стоимости данной меры для бюджетов европейских стран.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.