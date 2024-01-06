Будущая архитектура европейской безопасности невозможна без участия России, и решающую роль в спорах на эту тему должен сыграть Евросоюз (ЕС). Такое мнение 6 января высказал венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

«Будущая архитектура европейской безопасности невозможна без участия России. Я не знаю, когда мы сможем подумать о таких переговорах и кто будет в них участвовать. Надеюсь, что Европейский союз сможет сыграть решающую роль в этих дискуссиях, когда придет время», — заявил министр в интервью финской газете Ilta-Sanomat.

Отвечая на вопрос о конфликте на Украине, глава ведомства повторил позицию правительства Венгрии о необходимости скорейшего прекращения огня и урегулирования ситуации за столом переговоров.

«Еще предстоит выяснить, как достичь прочного мира между сторонами, но несомненно, что военные действия не приведут к миру», — добавил он.

Ранее, 24 декабря, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия победит в конфликте на Украине, в случае если Европа не мобилизует все свои возможности. В беседе глава дипломатии ЕС назвал РФ великой державой, которая якобы угрожает европейской демократии, «самой Европе, а не только Украине».

4 января директор евразийской программы американского Института Куинси Анатоль Ливен заявил, что военный и экономический баланс в украинском конфликте сместился в пользу России, переломить эту тенденцию уже не представляется возможным. Такая ситуация дает основания для начала мирных переговоров, пока это возможно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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