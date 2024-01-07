Глава Евросовета сообщил о досрочном уходе с поста

Действующий председатель Европейского совета Шарль Мишель, мандат которого истекает в конце ноября 2024 года, заявил, что примет участие в выборах в Европарламент и оставит свой пост уже летом 16 июля, чтобы занять кресло европейского депутата.

«Я принял решение участвовать в европейских выборах в июне 2024 года», — сказал Мишель 6 января бельгийскому изданию Le Soir.

Он объяснил, что должность председателя Евросовета будет невозможно совмещать с работой депутата Европарламента, поэтому он подаст в отставку до 16 июля — даты присяги депутатов нового созыва Европарламента.

«Мой преемник будет назначен в конце июня — начале июля, мы можем ожидать его вступления в должность», — добавил Мишель, отметив, что для этого соберутся главы государств и правительств Евросоюза.

В случае, если преемника выбрать не удастся, функции главы Евросовета могут быть переданы Венгрии, которая будет председательствовать в это время в Совете ЕС.

В качестве депутата Европарламента Мишель хочет заняться подготовкой реформы ЕС, которая «должна сделать его более эффективным».

«Я хочу быть частью команды строителей европейского проекта, выдвигаю свою кандидатуру для продолжения службы», — сказал он, не уточняя, есть ли у него в планах борьба за пост спикера Европейского парламента или должность европейского комиссара от Бельгии.

В августе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что после октября 2024 года его полномочия на этом посту продлеваться не будут.

До этого, в июле, в Великобритании назвали председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен наиболее подходящей кандидатурой на пост генерального секретаря НАТО.

Позднее, 14 ноября, издание Politico сообщило, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала о желании занять пост генерального секретаря НАТО.

Столтенберг вступил в должность генерального секретаря НАТО 1 октября 2014 года. Он должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022-го лидеры стран альянса в ходе саммита решили продлить его мандат до 30 сентября 2023 года.