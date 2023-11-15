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Премьер Эстонии выразила готовность занять пост генсека НАТО

Politico: премьер Эстонии Каллас заявила, что хочет занять пост генсека НАТО
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Konstantin Sednev
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала о желании занять пост генерального секретаря НАТО. Об этом она заявила во время мероприятия POLITICO Defense, сообщило 14 ноября издание Politico.

Когда Каллас спросили журналисты, хотела ли бы она, чтобы ее кандидатуру рассматривали на должность генсека Североатлантического альянса после ухода Йенса Столтенберга с поста, она ответила утвердительно.

До этого Каллас встретилась с представителями Белого дома и законодателями на Капитолийском холме, подчеркнув необходимость продолжения американской поддержки Украины, уточняет «Газета.Ru». По словам Каллас, она была приятно удивлена, обнаружив, что «скептически настроенные» американские политики настроены на продолжение помощи Киеву.

В августе Столтенберг заявил, что после октября 2024 года его полномочия на этом посту продлеваться не будут.

Тогда же в Великобритании назвали председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен наиболее подходящей кандидатурой на пост генерального секретаря НАТО.

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Столтенберг вступил в должность генерального секретаря НАТО 1 октября 2014 года. Он должен был уйти в отставку 1 октября 2022 года, однако в марте 2022-го лидеры стран альянса в ходе саммита решили продлить его мандат до 30 сентября 2023 года.

Кая Каллас — эстонский юрист, действующий премьер-министр Эстонии с 26 января 2021 года. Председатель Партии реформ.

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