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Год силы: в 2024-м на планете сменится власть

По всему миру пройдут выборы парламентов и глав государств
Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain
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Наступивший год, вполне возможно, ознаменуется сменой правящих элит в целом ряде стран. Выборы глав государств и парламентов должны пройти почти в полусотне стран с совокупным населением более 4 млрд человек. В условиях складывающегося нового геополитического контекста 2024-й в этом смысле может стать точкой отсчета кардинальных политических изменений во всем мире. «Известия» обозревают главные выборы этого года.

В ожидании шторма

Центральное место в этом длинном списке, безусловно, занимают президентские выборы в США, которые пройдут 5 ноября. Кроме того, американские избиратели выберут новый состав палаты представителей и более трети сенаторов. К этому голосованию приковано всеобщее внимание, от его результата зависит развитие многих процессов по всему миру.

Между тем за 10 месяцев до дня голосования еще до сих пор нет ясности в том, кто именно будет претендовать на президентское кресло. Еще три месяца назад отстававший от действующего президента на 3–4% Дональд Трамп сегодня значительно опережает его, причем не только в традиционно республиканских штатах, но и в спорных: на 11% — в Северной Каролине, на 7% — в Джорджии, на 6% — в Висконсине, на 5 пунктов — в Неваде, на 4 — в Мичигане и на 3 — в Аризоне.

Дональд Трамп

Кандидат в президенты США Дональд Трамп

Фото: REUTERS/Rachel Mummey

Есть все основания полагать, что эта тенденция в дальнейшем будет только ускоряться, в особенности на фоне попыток Белого дома тем или иным способом снять экс-президента с гонки. В то же время чем ближе день голосования, тем сильнее будет нарастать социальное напряжение. Клинч Трампа и Байдена может привести и к затяжному кризису американской власти, и даже к появлению третьей фигуры, считает главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев. По его словам, прогнозировать развитие событий очень трудно.

— Пока у нас есть два реальных кандидата. Если они останутся до ноября, то я предвижу очень малопонятный исход выборов. Это связано с тем, что ни одна из сторон не признает их результатов. Если демократы останутся у власти, то они ее всеми методами постараются сохранить, включая, например, введение чрезвычайного положения. Что касается Трампа, то теоретически он может превратить американское политическое пространство в большое «6 января 2021 года». Добрая половина американцев не хотят видеть повторения противостояния Трампа и Байдена, считая, что это ни к чему не приведет. Демократы едва ли признают возвращение Трампа, — полагает эксперт.

По его мнению, возможен серьезный конституционный кризис, в котором будут применены все возможные средства. Впрочем, такие времена подчас порождают и новые, и неожиданные фигуры, и в данном случае этого нельзя исключать. По крайней мере американское общество к этому подготовлено, заключает Васильев.

Байден

Президент США Джо Байден

Фото: Global Look Press/Samuel Corum - Pool via CNP

Отдельным пунктом в этом списке проходят выборы в палату общин британского парламента. Сроки их проведения пока не определены. Самое позднее — 28 января 2025 года, однако СМИ сообщают о планах на середину осени. Всё оставшееся время граждане королевства будут наблюдать за попытками консерваторов хоть как-то смягчить грядущую катастрофу. По самым оптимистичным прогнозам, партия Риши Сунака потеряет до половины мест в парламенте, и впервые с 2010 года власть перейдет к лейбористам.

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Восточный ветер

На осень намечены выборы в нижнюю палату парламента Австрии национальный совет. Судя по опросам общественного мнения, возглавляемую канцлером Карлом Нехаммером правящую коалицию Австрийской народной партии и «Зеленых» ждет неминуемое поражение. Вместе с тем статистика показывает последовательный рост рейтинга правых, Австрийской партии свободы (FPÖ) под руководством Герберта Кикля, которого вместе с недавно избранным в Словакии Робертом Фицо европейская либеральная пресса называет «еще двумя новыми Орбанами».

Дрейф австрийской политики вправо имеет место, однако его не стоит переоценивать, говорит научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов.

Австрия

Руководитель Австрийской партии свободы Герберт Кикль

Фото: Global Look Press/IMAGO/photonews.at/Georges Schne

Он отмечает, что в последнее время Австрия демонстрирует единство позиций с Венгрией и Словакией по ряду внешнеполитических вопросов. Это можно считать попыткой австрийского руководства вернуть своей стране нейтральный статус, утраченный после февраля 2022 года. Партия свободы хотя и лидирует, но в случае победы всё равно будет вынуждена формировать коалицию. Вероятно, это будет Австрийская народная партия, полагает спикер.

— Такое случалось и раньше. Участие правых в начале нулевых в австрийском правительстве вообще привело к санкциям со стороны ЕС. Даже если FPÖ возглавит коалицию, всё равно ей придется идти на компромиссы. Во многом эта ситуация похожа с тем, что происходит с Германией и АдГ. Вполне может сложиться ситуация, при которой радикальная риторика партии свободы будет впоследствии скорректирована. Что же касается отношений с Россией, то самостоятельный европейский курс в нынешних условиях представляется невозможным, — считает эксперт.

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Еще одна страна, где может произойти смена лидера, — Португалия. В ноябре после грандиозного коррупционного скандала ушел в отставку премьер-министр страны Антониу Кошта, а после было объявлено о проведении в марте досрочных парламентских выборов (Португалия является президентско-парламентской республикой). На фоне этих событий рейтинг правившей в стране восемь лет Социалистической партии просел сразу на 11,5%, и в лидеры вырвались социал-демократы (PSD), в начале 2000-х руководимые президентом Еврокомиссии Жозе Мануэлом Баррозу. Ноябрьские опросы показывали минимальное преимущество PSD (29% против 28%). Кроме того, эксперты отмечают стремительный, более чем двукратный рост электоральной поддержки правопопулистского движения Chega («Хватит»). На конец 2023 года оно набирает 16,2% голосов.

ЕС

В зале пленарных заседаний здания Европейского парламента

Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth

Общеевропейская тенденция к усилению правых настроений ярче всего может себя показать на первых после Brexit выборах в Европарламент. Эксперты прогнозируют увеличение доли правоконсерваторов и евроскептиков (умеренные «Европейские консерваторы и реформисты» и правая группа «Идентичность и демократия») в среднем на 27 мест, что если и не сделает их лидерами, то создаст сильнейший за всё время противовес социал-демократам и центристам из Европейской народной партии.

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Стоять, не падать

В апреле-мае пройдут всеобщие парламентские выборы в Индии. По оценкам специалистов, в них примет участие более 1 млрд граждан страны. В сентябре 26 оппозиционных партий, включая «Индийский национальный конгресс», объявили о выдвижении общего списка кандидатов. Это, впрочем, не помешало БДП Нарендры Моди победить на региональных выборах в трех из четырех ключевых штатов в начале декабря.

Опросы, проведенные за пять месяцев до выборов, указывают на небольшое преимущество у партии власти — от 3 до 6%.

Имран Хан

Лидер пакистанского «Движения за справедливость» Имран Хан

Фото: REUTERS/Akhtar Soomro

В соседнем Пакистане всеобщие выборы намечены на 8 февраля. В центре внимания — один из самых популярных политиков лидер «Движения за справедливость» и экс-глава правительства Имран Хан. Бывший премьер-министр страны проходит обвиняемым по целому ряду уголовных дел и находится в тюрьме, однако это не помешало ему выдвинуть свою кандидатуру сразу в трех округах.

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В августе избирательная комиссия Пакистана ввела запрет на проведение экзитполов и опросов в день голосования. Последнее на данный момент исследование зафиксировало подавляющее превосходство «Движения за справедливость» над конкурентами — 66% против 13% у «Пакистанской мусульманской лиги».

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