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Орбан пожаловался на тошноту от Брюсселя

Орбан заявил, что «по горло сыт Брюсселем» и хотел бы улучшить ЕС
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Фото: REUTERS/Marton Monus
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его тошнит от попыток Брюсселя навязать Будапешту ошибочные решения по многим вопросам, в частности по Украине. Об этом он рассказал 23 декабря в интервью газете Magyar Nemzet.

Таким образом Орбан ответил на вопрос, не напрягает ли его тот факт, что избиратели политика устали от Евросоюза.

«Нет, я принимаю это как естественный факт. Меня тоже тошнит от Брюсселя. Вопрос только в том, какой вывод сделать из сложившейся ситуации. Мой вывод заключается в том, что мы должны пытаться идти всё дальше и дальше, занимать позиции, собирать союзников и улучшать Европейский союз», — ответил Орбан журналисту издания Питеру Чермели.

Орбан указал, что в последние годы ЕС неуклонно слабеет: он потерял позиции в мировой экономике, не смог закрепиться в создании потенциала самообороны и оказался неспособным урегулировать конфликты, которые разворачиваются по соседству. Венгерский лидер подчеркнул, что эту ситуацию нужно менять, и в этом плане Орбан надеется на итоги выборов в Европарламент в июне 2024 года.

Глава государства в числе прочего прокомментировал предложение Еврокомиссии увеличить взносы для всех стран и внести поправки в бюджет ЕС, чтобы расширить помощь Украине. Для этого, по мнению Орбана, ЕС придется брать кредит или перераспределять ресурсы из существующих разделов бюджета, что коснется и Венгрии в том числе.

«И мы не приемлем, чтобы венгры давали деньги Украине», — подчеркнул Орбан.

Он сообщил, что в таких обстоятельствах Венгрия должна двигаться дальше, находить союзников и улучшать Евросоюз, а не только злиться.

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Накануне, 22 декабря, Орбан выразил мнение, что ЕС не готов к приему Украины в объединение, потому что неясны актуальные показатели численности населения страны, и указал на наличие большого количества внутренних проблем, которые могут отразиться на всех странах союза.

14–15 декабря в Брюсселе прошла встреча, посвященная членству Украины в ЕС и оказанию ей помощи. На ней Венгрия блокировала выделение Киеву €50 млрд. На этом же саммите ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не участвовал в принятии этого решения, покинув зал заседания на время обсуждения. Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто позже указал, что решение о переговорах с Украиной «совершенно иррационально».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.

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