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Лукашенко предрек непростой 2024-й год для белорусов

Лукашенко: в 2024 году на белорусах будут «тренироваться» перед выборами
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Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь
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Наступивший 2024 год будет непростым для граждан Белоруссии, потому что на них будут «тренироваться» перед президентскими выборами в Белоруссии, которые состоятся в 2025 году. Такой прогноз 7 января дал президент страны Александр Лукашенко, приехав в храм Святого Пророка Иоанна Предтечи под Минском, где он пообщался с прихожанами.

«Мы стоим на пороге смены поколений, когда всë, что сделано, плохо или хорошо (может быть, не нам судить), нам не сегодня-завтра придется передать подрастающему поколению — нашим с вами детям. Год этот будет очень непростым. На нас будут тренироваться. И нам надо выстоять. Будут тренироваться к будущим президентским выборам», — приведены слова главы государства на его официальном сайте.

Лукашенко отметил, что белорусы — хозяева на своей земле и белорусский народ, который натерпелся и настрадался в своей истории, имеет право жить по собственным законам.

«Банально скажу, но вы со мной согласитесь: всë зависит только от нас. Только от нас! От меня, конечно, но без вас невозможна качественная жизнь. Поэтому к этой мирной, спокойной, созидающей жизни нам надо добавить качество. И всë тогда у нас будет хорошо», — заявил белорусский лидер.

Единый день голосования на парламентских и местных выборах в Белоруссии назначен на 25 февраля 2024 года. Затем в течение 60 дней после этого пройдет Всебелорусское народное собрание. После этого не позднее 20 июля 2025 года в стране должны пройти выборы президента.

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До этого, 31 декабря, президент Белоруссии поручил перевести на усиленный режим несения службы все подразделения МВД, в том числе внутренние войска, чтобы граждане страны смогли спокойно отмечать новогодние праздники.

Ранее, 13 декабря, глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель заявил, что Запад пытается изменить конституционный строй республики. Кроме того, по его словам, польские незаконные формирования готовят теракты на территории Белоруссии. Он отметил, что его ведомству известны имена сотрудников польских спецслужб, которые занимаются подготовкой терактов.

В мае президент Белоруссии заявлял, что Минск готов к возможному мятежу в стране, который намерена поддержать Варшава. Лукашенко отметил, что Польша готовится к революции на территории страны, поэтому это не стало новостью. В июне британская газета The Times сообщала, что вынужденные покинуть страну граждане Белоруссии проходят боевую подготовку в Польше, чтобы свергнуть белорусского лидера.

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