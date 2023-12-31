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Лукашенко поручил перевести на усиленный режим службы все подразделения МВД

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Фото: ТАСС/Бедняков Павел
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил перевести на усиленный режим несения службы все подразделения МВД, в том числе внутренние войска. Об этом сообщил министр обороны республики Виктор Хренин в воскресенье, 31 декабря.

«Главнокомандующий поручил усилить бдительность, для того чтобы наши граждане смогли спокойно отмечать новогодние праздники», — приводит БелТА его слова в своем Telegram-канале.

Он отметил, что охрана государственной границы Белоруссии в воздушном пространстве спланирована «наиболее подготовленными расчетами в усиленном составе». Кроме того, усиленным составом и наиболее подготовленными расчетами организовано ведение разведки, добавил Хренин.

«Для этого мы задействовали все современные средства, которые поступили на вооружение. <…> В пунктах постоянной дислокации находятся дежурные подразделения с сокращенными сроками готовности для наращивания сил в случае возникновения внезапных задач», — указал белорусский министр обороны.

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До этого, 13 декабря, глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель заявил, что Запад пытается изменить конституционный строй республики. Кроме того, по его словам, польские незаконные формирования готовят теракты на территории Белоруссии. Он отметил, что его ведомству известны имена сотрудников польских спецслужб, которые занимаются подготовкой терактов.

Месяцем ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на востоке страны уже сформирован танковый батальон, который должен будет противостоять «угрозам», которые исходят от России и Белоруссии. Он будет функционировать в Чартаеве (населенный пункт вблизи границы с Белоруссией в районе Бреста) в составе 1-й пехотной дивизии легионов Подляской дивизии.

О переброске польских сил к границе с Белоруссией Минск заявлял еще в июле этого года. Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным 23 июля показал карту по переброске сил Польши к границам Союзного государства. Он также отметил, что одна из польских бригад разместилась в 40 км от Бреста, хотя ранее дислоцировалась на расстоянии 500 км от границы. Еще одна разместилась в 100 км от Гродно.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 июля указал, что заявление Польши о том, что ВС страны перебрасывают две группы военных к границе с Белоруссией, является проявлением агрессивности, но в России уже предпринимаются соответствующие действия по защите безопасности Союзного государства.

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» 24 июля заявил, что Польша агрессивно ведет себя в отношении Белоруссии, постоянно создает предпосылки к нарастанию угрозы на границе.

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