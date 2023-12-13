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КГБ Белоруссии заявил о подготовке в стране терактов польскими формированиями

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Фото: РИА Новости/Виктор Толочко
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Польские незаконные формирования готовят теракты на территории Белоруссии. Об этом 13 декабря заявил председатель комитета государственной безопасности (КГБ) республики Иван Тертель.

«На территории Польши в настоящее время семь так называемых хоругвей готовятся к терактам и захвату объектов на белорусской территории. Наиболее агрессивная хоругвь тренируется в Белостоке на улице Кардинала Вышинского, 6а. Ей руководит наш гражданин Асадулаев 1991 года рождения, который когда-то обучался в военной академии и убежал за границу. Он прячется под псевдонимом «Шляхтич». Это одна из наиболее агрессивных структур», — приводит его слова БелТА.

Глава КГБ отметил, что его ведомству известным имена сотрудников польских спецслужб, которые занимаются подготовкой терактов.

«Мы считаем, что это недопустимо. Мы такую практику не используем и не считаем, что это хорошо. Украинские, польские, прибалтийские коллеги должны смотреть, чтобы это оружие не повернулось против них. Мы неоднократно получали информацию, что эта публика хотела бы совершить провокации с применением методов 1939 года», — отметил Тертель.

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Ранее, 13 ноября, министр национальной обороны страны Мариуш Блащак заявил, что на востоке Польши уже сформирован танковый батальон, который должен будет противостоять «угрозам», которые исходят от России и Белоруссии. Он будет функционировать в Чартаеве (населенный пункт вблизи границы с Белоруссией в районе Бреста) в составе 1-й пехотной дивизии легионов Подляской дивизии.

О переброске польских сил к границе с Белоруссией Минск заявлял еще в июле этого года. Президент страны Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным 23 июля показал карту по переброске сил Польши к границам Союзного государства. Он также отметил, что одна из польских бригад разместилась в 40 км от Бреста, хотя ранее дислоцировалась на расстоянии 500 км от границы. Еще одна разместилась в 100 км от Гродно.

Спустя несколько дней, 31 июля, генеральное командование Вооруженных сил Польши сообщило об отправке снайперов на границу с Белоруссией. Командование также опубликовало фотографии, на которых запечатлены военные, находящиеся возле заграждения на польско-белорусской границе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 июля указал, что заявление Польши о том, что ВС страны перебрасывают две группы военных к границе с Белоруссией, является проявлением агрессивности, но в России уже предпринимаются соответствующие действия по защите безопасности Союзного государства.

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» 24 июля заявил, что Польша агрессивно ведет себя в отношении Белоруссии, постоянно создает предпосылки к нарастанию угрозы на границе.

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