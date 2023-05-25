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Лукашенко прокомментировал заявления Польши о восстании в Белоруссии

Лукашенко: Белоруссия готова к возможному восстанию, к которому готовится Польша
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Фото: Официальный сайт президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов к возможному мятежу в стране, который намерена поддержать Варшава. Об этом 25 мая сообщило агентство «БЕЛТА».

Таким образом он прокомментировал слова бывшего заместителя министра национальной обороны Польши, генерал Вальдемара Скшипчака о том, что в Белоруссии должно произойти некое восстание, к которому польская сторона обязана подготовиться.

«Мы отслеживаем этих ребят, о которых этот больной генерал говорил. <...> Мы знаем, где они находятся. И поименно знаем всех. Мы готовы. Пусть приходят», — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил, что он еще несколько месяцев назад говорил о том, что Польша готовится к революции на территории страны, поэтому подобные заявления не стали новостью.

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О планах Запада устроить переворот в Белоруссии Скшипчак сообщил 24 мая. Он предупредил, что Польша должна быть готова поддержать войска, которые будут проводить операцию против Лукашенко.

В ответ на это глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что аппетиты поляков по вмешательству в дела суверенных государств разгораются.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что Россия имеет обязательства по обеспечению безопасности Белоруссии, которые она будет выполнять перед лицом очевидной угрозы. Он назвал Польшу враждебным государством. По его словам, «польское руководство сейчас буквально заходится в истериках и русофобии».

Политолог Кирилл Аверьянов в беседе с «Известиями» предположил, что Москва и Минск усилят сотрудничество в военном плане на фоне заявлений Варшавы о готовности к вооруженному перевороту в Белоруссии. Он обратил внимание на то, что в такой ситуации ключевой гарантией мира и спокойствия в республике является Союзное государство.

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