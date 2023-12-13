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Минск указал на попытку Запада изменить конституционный строй Белоруссии

Глава КГБ: Запад пытается изменить конституционный строй Белоруссии
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Фото: ТАСС/Наталия Федосенко
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Глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель заявил, что Запад пытается изменить конституционный строй республики. Об этом он сказал 13 декабря в разговоре с журналистами.

«В настоящее время, согласно добытым нашей разведкой данным, основные цели (Запада) — изменение конституционного строя, нашей геополитической ориентации», — приводит его слова БелТА.

По словам Тертеля, западные страны также пытаются внести раскол в отношения Минска и Москвы.

«Есть и другие задачи. <…> Разрушение интеграционных и братских связей прежде всего с Россией и другими братскими республиками, которые вышли из состава Советского Союза», — указал он.

Тертель также обратил внимание на то, что еще одной задачей Запада является воздействие на белорусскую элиту.

«Западу необходимо добиться раскола элит. Мы об этом знаем и над этим работаем. Этого раскола не будет», — добавил глава КГБ.

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Кроме того, в этот день глава белорусского КГБ Тертель заявил, что польские незаконные формирования готовят теракты на территории Белоруссии. Он отметил, что его ведомству известны имена сотрудников польских спецслужб, которые занимаются подготовкой терактов.

Ранее, 13 ноября, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на востоке страны уже сформирован танковый батальон, который должен будет противостоять «угрозам», которые исходят от России и Белоруссии. Он будет функционировать в Чартаеве (населенный пункт вблизи границы с Белоруссией в районе Бреста) в составе 1-й пехотной дивизии легионов Подляской дивизии.

О переброске польских сил к границе с Белоруссией Минск заявлял еще в июле этого года. Президент страны Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным 23 июля показал карту по переброске сил Польши к границам Союзного государства. Он также отметил, что одна из польских бригад разместилась в 40 км от Бреста, хотя ранее дислоцировалась на расстоянии 500 км от границы. Еще одна разместилась в 100 км от Гродно.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 20 июля указал, что заявление Польши о том, что ВС страны перебрасывают две группы военных к границе с Белоруссией, является проявлением агрессивности, но в России уже предпринимаются соответствующие действия по защите безопасности Союзного государства.

Бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Известиями» 24 июля заявил, что Польша агрессивно ведет себя в отношении Белоруссии, постоянно создает предпосылки к нарастанию угрозы на границе.

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