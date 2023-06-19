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Times сообщила о подготовке в Польше белорусов для свержения Лукашенко

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Фото: пресс-служба президента Республики Беларусь
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Вынужденные покинуть страну граждане Белоруссии проходят боевую подготовку в Польше, чтобы свергнуть президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет британская газета The Times.

По информации газеты, несколько сотен человек проходят специальную подготовку в Познани. Тренировки устраивают члены организации BYPOL, которую создали уволившиеся после протестов 2020 года белорусские силовики. По словам руководителя данной организации Александра Азарова, некоторые группы обучаются уже несколько месяцев.

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В The Times отметили, что BYPOL взяла на себя ответственность за диверсии на белорусских железных дорогах в 2022 году, а также атаку на российский самолет A-50 на авиабазе Мачулищи (Минская область) в феврале 2023-го.

В феврале ряд белорусских оппозиционных Telegram-каналов сообщил о якобы повреждении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 в результате атаки беспилотника. В марте задержанный в Белоруссии диверсант рассказал, как готовил теракт против российского самолета A-50. Он назвался на допросе Николаем Швецом, гражданином Украины, он признался в своем сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ).

Ранее, 25 мая, президент Белоруссии заявлял, что Минск готов к возможному мятежу в стране, который намерена поддержать Варшава. Белорусский лидер отметил, что он еще несколько месяцев назад говорил о том, что Польша готовится к революции на территории страны, поэтому это не стало новостью.

После выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 года, на которых победу одержал Лукашенко, в стране начались акции протеста. Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская и ее сторонники не признали результаты голосования. По ее инициативе был создан координационный совет оппозиции, который заявил своей целью обеспечение передачи власти. Его деятельность была признана руководством республики незаконной. Участников митингов разогнали, сотни человек задержали. Сама Тихановская и другие оппозиционеры покинули Белоруссию.

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