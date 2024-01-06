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Житель Алтая открыл стрельбу из ружья из-за громкой музыки в баре

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В Республике Алтай 39-летний житель села Чоя открыл стрельбу у входа в бар из-за доносящейся оттуда слишком громкой музыки. Об этом сообщается на сайте регионального МВД в субботу, 6 января.

«Ночью 5 января в дежурную часть пункта полиции «Чойский» поступила информация от 39-летнего местного жителя, который пожаловался на громкую музыку и шум из бара, который расположен по соседству с его домом», — отмечается в сообщении.

К моменту приезда на место полицейских мужчина уже находился в заведении, где у него завязался конфликт с одним из посетителей, в связи с чем он принес из дома охотничье ружье и несколько раз выстрелил из него у крыльца бара.

«Участковому уполномоченному полиции удалось уговорить сельчанина сдать ему оружие, после чего он был доставлен в пункт полиции для разбирательства», — добавили в ведомстве.

В настоящее время по факту инцидента проводится проверка.

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5 января в Тюмени на улице Муравленко произошел конфликт, в ходе которого был применен травматический пистолет. Отмечалось, что стрельба произошла, когда группа мужчин попыталась остановить иномарку черного цвета. Двое жителей стреляли по колесам авто, пока другой снимал происходящее на мобильный телефон. Еще один участник держал в руках предмет, похожий на пистолет. Водитель иномарки врезался в несколько припаркованных автомобилей и разбил дверь своей машины.

В результате происшествия один человек пострадал. Ему оказали медицинскую помощь, после чего он отказался от госпитализации. По факту произошедшего проводится проверка.

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